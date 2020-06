"Comprò una schiava sessuale bambina": i Sentinelli contro la statua di Montanelli ai Giardini Pubblici

Via la statua di Indro Montanelli ai Giardini Pubblici e soprattutto via l'intitolazione degli stessi giardini al giornalista che fondò il "Giornale" a metà degli anni Settanta. Il perché è presto detto: ai tempi della guerra in Etiopia, il giovane Montanelli ebbe in moglie una bambina eritrea di dodici anni. Lo chiedono i Sentinelli di Milano, in una lettera aperta indirizzata al sindaco Beppe Sala e ai consiglieri comunali, sottolineando che la statua e l'intitolazione sarebbero una «offesa alla città e ai suoi valori democratici e antirazzisti».

Secondo i Sentinelli, il giornalista «fino alla fine dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio il fatto di avere comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni perché gli facesse da schiava sessuale, durante l'aggressione del regime fascista all'Etiopia». Una vicenda che l'associazione ricollega alle recentissime, spontanee proteste in ogni città, compresa Milano, dopo l'uccisione di George Floyd a Minneapolis da parte di un agente di polizia.

I Sentinelli ricordano che, a Bristol, durante una di queste manifestazioni, i militanti di Black Lives Matter hanno abbattuto la statua in bronzo dedicata a Edward Colston, mercante e anche commerciante di schiavi dall'Africa. Secondo l'associazione sarebbe opportuno che Milano ripensasse all'intitolazione dei giardini per dedicarli «a qualcuno che sia più degno di rappresentare la storia e la memoria della nostra città Medaglia d'Oro della Resistenza» e rimuovesse di conseguenza la statua, inaugurata il 22 maggio 2006 dal sindaco di centrodestra Gabriele Albertini.

Montanelli, a più riprese, non negò mai la verità dell'episodio, evidenziando che a quel tempo le donne erano già "tali" a età adolescenziali, e che quella sorta di contratto matrimoniale era espressamente richiesta dagli alti in grado locali dei battaglioni; che le mogli degli ascari li raggiungevano con la biancheria pulita ogni quindici giorni, e che non vi era mai stata, a suo dire, alcuna violenza. L'8 marzo 2019, durante il corteo femminista per la Giornata internazionale della donna, le militanti di "Non una di meno" hanno imbrattato con una vernice rosa la statua per denunciare il passato da militare del giornalista legato alla vicenda della sposa dodicenne eritrea e dichiarando che «non si è trattato di un atto di vandalismo, me di riscatto».

De Marchi (Pd): «Giusto discuterne»

La proposta è stata subito accolta da Diana De Marchi, consigliera comunale del Partito democratico e presidente della commissione pari opportunità: «Farò in modo che se ne discuta in consiglio», ha commentato. «Quando ci viene presentata una proposta noi siamo sempre pronti ad accoglierla e discuterne, soprattutto quando tocca i temi dei diritti e della dignità delle persone. Le motivazioni della richiesta di rimuovere la statua le riconosco come valide perché quella è stata una brutta pagina della nostra storia. Vanno indagate le motivazioni che hanno portato all’intitolazione e valutare se siano ancora valide oggi».