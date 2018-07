"Non abbandonarli!": ecco la campagna dell'Europarlamentare Maullu e di... Moet

"Con un video non si risolverà il problema, ma se ognuno di noi facesse la propria parte forse l'atroce idea di abbandonare il proprio cane scomparirebbe del tutto. D'altronde - si chiede Stefano Maullu - come si può anche solo pensare a una simile crudeltà?".

Con queste parole Maullu introduce il breve video girato insieme al suo barboncino Moet, che su Facebook ha anche una pagina personale in cui parla e posta di problemi legati al mondo dei cani.

Sono più di 50.000 i cani abbandonati ogni anno in Italia, la maggior parte dei quali si concentra soprattutto nel periodo estivo, quando la presenza di un animale domestico può essere difficilmente conciliabile con l'organizzazione delle vacanze. Chi possiede e ama un cane trova ovviamente tutto ciò inconcepibile, ma purtroppo la pratica è tutt'altro che isolata e lo dicono i numeri: tra giugno e agosto - dicono le statistiche - si parla di centinaia di quattrozampe abbandonati ogni giorno. L'80% dei cani abbandonati rischia di morire per maltrattamenti, fame o incidenti stradali e in Italia si stimano più di 700.000 cani randagi. Un problema serissimo, insomma.

"Soprattutto perché si tratta di veri e propri componenti delle nostre famiglie - continua Stefano Maullu -, non a caso in questo simpatico video parlo di 'persone', non di animali. Sono amici che mai ci abbandonerebbero, che mai arriverebbero alla crudeltà con cui spesso invece vengono abbandonati come fossero oggetti inutili e ingombranti. Chi possiede un animale domestico può capire quanto sia importante tutto questo. I social network e il web sono strumenti importanti di condivisione e diffusione di messaggi positivi: insieme al mio 'capitano' Moet ho voluto fare proprio questo, provando a sensibilizzare con gli strumenti a mia disposizione su un tema che ritengo fondamentale. Chi dovesse vedere un cane abbandonato deve chiamare immediatamente le Forze dell'Ordine, l'Asl o i Vigili. E un grazie, come sempre, ai tanti canili che con passione e pochissime risorse a disposizione lottano tutti i giorni per dare un contributo dal valore inestimabile".