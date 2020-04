"Sostegno finanziario o sarà difficile pagare gli stipendi": l'appello di Sala al Governo

Un sostegno finanziario per poter far andare avanti la città. È quanto ha chiesto al governo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando ai microfoni del TgR a proposito delle difficoltà finanziarie del Comune dovute al coronavirus: "Non posso che chiedere un sostegno finanziario. Al momento ce la facciamo ma è ovvio che passando i mesi saremmo in difficoltà anche per pagare gli stipendi".

Il sindaco ha affrontato anche il discorso della ripartenza. Palazzo Marino sta lavorando molto sulle "prenotazioni di servizi, dovremo evitare code. Il tema scuole? Daremo aiuto su giugno e luglio, un aiuto molto concentrato su spazi aperti. Quindi non didattica ma gioco e sport, utilizzando magari i cortili delle scuole e i parchi".

Il nodo principale nodo da sciogliere, tuttavia, è quello dei trasporti e il sindaco lo sa bene: "Sarà il principale problema, in base a cosa riaprirà potremo dimensionare il bisogno di servizio e" stabilire "con quali regole" farlo. Per il momento sono diverse le soluzioni sul tavolo di Palazzo Marino ma devono essere ancora valutate tutte.

Infine, parlando dell'inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio, Sala ha commentato: "Oggi serve che i vertici del Trivulzio e l'Ats siano molto trasparenti rispetto a chi indaga".