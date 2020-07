Sala sugli stipendi: «Sbagliato che siano uguali tra Nord e Sud». Bufera politica

Hanno fatto rumore a livello nazionale le parole del sindaco di Milano Beppe Sala sulla disparità di costo della vita tra Nord e Sud, pronunciate il 9 luglio durante una diretta Facebook organizzata dai giovani del Partito Democratico sotto l'etichetta InOltre-Alternativa Progressista. Il sindaco aveva spiegato che, a suo parere, è «intrinsecamente sbagliato» che, ad esempio, un dipendente pubblico a parità di ruolo e funzione guadagni lo stesso stipendio a Milano e a Reggio Calabria.

«Il costo della vita in quelle due realtà è diverso», aveva commentato il primo cittadino meneghino. Scatenando, a distanza di diverse ore, parecchie polemiche a livello nazionale. A rispondergli, tra gli altri, il ministro degli Affari europei Enzo Amendola intervenendo a una kermesse del Partito Democratico a Napoli. «La proposta che ho letto - ha affermato Amendola riferendosi alle parole di Sala - non è una scelta condivisa non solo dalla politica ma dai sindacati».

Critiche anche da destra. La parlamentare calabrese di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, per esempio, ha commentato che «il sindaco progressista propone, in sostanza, la reintroduzione delle gabbie salariali. Non ci meraviglia che da sinistra vengano proposte ricette economiche che coincidono con quelle che la grande finanza internazionale cerca di imporre all'Italia. Chissà se quella di Sala è una posizione condivisa dal Governo, chissà cosa ne pensano i Cinque Stelle».