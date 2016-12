"Terrorismo: indegno lo spettacolo esponenziale dopo l'uccisione di Anis Amri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Adesso serve a poco la polemica esplosa dopo la diffusione dei nomi e delle foto dei due agenti di Polizia che a Sesto San Giovanni in Piazza I Maggio, (zona stazione ferroviaria) hanno prima fermato il magrebino per un controllo e poi risposto al fuoco, uccidendo quello che si è rivelato essere il pericoloso terrorista ricercato internazionale Anis Amri; l'attentatore di Berlino, l'uomo che aveva lanciato il camion sulla folla del mercatino di Natale, stroncando la vita di 12 persone e ferendone più di cinquanta. Oggi, oltre ad essere fieri ed orgogliosi di due ragazzi, degni servitori dello stato, che hanno fatto bene il loro lavoro rischiando la propria vita, ci troviamo ad assistere ad un vero e proprio spettacolo esponenziale "follia pura", che ha esposto non poco i due agenti di Polizia, le loro famiglie, insieme a tutti coloro che indossano una divisa, quindi, anche le altre forze armate a possibili ritorsioni da parte dei terroristi, che oggi più che mai (invisibili) sono radicati in ogni dove. Tutto appare come una sorta di paradosso, dove, da una parte si eleva lo stato di rischio, mentre, dall'altra si spazzano via quelli che dovrebbero essere veri e propri top secret governativi, spifferati ai quattro venti senza pensare minimamente a tutelare identità alcune, date in pasto ai media ed ai social, dove, oggi si leggono dati personali e storie di vita privata. Ebbene si, non stiamo parlando di Reality Show, ma del terrorismo internazionale e, solamente gente incompetente, inadeguata e priva di professionalità poteva inciampare in modo ridicolo davanti agli occhi del mondo. Anche questa è l'Italia, viva l'Italia".

Sebastian Feudale