Prevenzione antidroga a scuola, la proposta: test sul capello agli studenti

Esame del capello antidroga per gli studenti delle scuole superiori della Lombardia. Non è una boutade estiva ma - almeno per ora - nemmeno una decisione ufficiale. La si trova in una interrogazione urgente presentata in consiglio regionale da Lara Magoni, consigliera del gruppo Maroni Presidente, all'indirizzo di Giulio Gallera, assessore al welfare e quindi competente in materia.

Obiettivo della Magoni: avviare un progetto sperimentale sulla prevenzione in ambito scolastico, «che consente di raggiungere i giovani in un'età in cui non hanno ancora consolidato comportamenti devianti». Secondo l'esponente filo-leghista, che è stata anche vice campionessa del mondo di sci, in particolare occorrerebbe introdurre il test antidroga sul capello.

«Uno strumento per l'identificazione precoce dell'uso di queste sostanze», spiega Magoni, ma anche «una valida azione per fare prevenzione e deterrenza».