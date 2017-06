Festa nella sede di Forza Nuova di piazza Aspromonte: spunta una torta con la svastica

Una torta rossa, al centro una svastica tra le parole Sigh Heil, letteralmente : "Saluto alla vittoria", il motto che risuonava durante le adunate naziste ai tempi di Hitler. È quanto accaduto nei giorni scorsi nella sede di Forza Nuova in Piazza Aspromonte a Milano.

Torta e spumante per celebrare il sessantesimo compleanno di Ettore Sanzanni, segretario provinciale di FN a Lodi che ha tatuato la croce uncinata sul corpo. Non solo: Sanzanni è noto anche per aver definito gli immigrati "animali che devono essere trattati da animali". Nessun segno di indignazione, tanto che le fotografie sono state pubblicate su Facebook da alcuni militanti.