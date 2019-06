Il sottosegretario del M5s: "Vogliamo portare il tribunale europeo dei brevetti a Milano"

"Abbiamo tutta la volontà politica di portare a Milano la sezione del Tribunale Unificato dei brevetti, attualmente prevista a Londra, se ve ne saranno le premesse". Lo dice il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano (M5s), replicando così alle preoccupazioni espresse dal vice presidente della Commissione Esteri della Camera Paolo Grimoldi (Lega), e aggiungendo che "tutto il governo rema in favore della maggiore acquisizione possibile di entità internazionali in Italia".

Nei giorni scorsi il leghista Paolo Grimoldi era intervenuto sul tema precisando che Milano avrebbe "una sede già pronta per ospitare il tribunale in uno spazio da 850 mq già disponibile in via San Barnaba ed è la città giusta, a livello europeo, per affiancare Berlino e Parigi che ospitano le attuali altri due sedi. L'assegnazione del Tribunale dei Brevetti porterebbe centinaia di milioni l'anno di indotto e rafforzerebbe ulteriormente l'immagine di Milano in Europa".

Ma prima della risposta ufficiale Manlio Di Stefano chiede che vengano sciolti i nodi essenziali per la stessa entrata in funzione e operatività del Tub. Ad oggi, il Tub non è ancora operativo in quanto manca l'indispensabile ratifica da parte della Germania dello specifico accordo intergovernativo. "Una volta giunta la ratifica tedesca, sarà anche necessario attendere l'esito della Brexit e gli effetti della stessa Brexit sulla partecipazione di Londra al Tub, che non sono automatici in quanto il Tribunale non è parte dell'architettura istituzionale Ue", spiega Di Stefano.

In conclusione, ha dichiarato il sottosegretario, "è una questione che viene seguita e continuerà ad essere seguita da vicino nei prossimi mesi da uno specifico Tavolo interministeriale, alla luce degli interessi complessivi dell'Italia nel contesto del sistema brevettuale unitario europeo. Se si realizzeranno le condizioni, tutti lavoreremo per la candidatura di Milano con la massima convinzione".