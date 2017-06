Obbligo di vaccino per iscriversi al nido a Milano dal 2018

Dal 2018 i bambini dovranno essere vaccinati per potere accedere agli asili. Lo stabilisce un ordine del giorno votato il 31 maggio dal consiglio comunale di Milano su proposta della lista civica Noi Milano (ma sottoscritto da esponenti di tutti gli schieramenti), approvato con 32 voti a favore e nessuno contrario.

Con l'ordine del giorno il consiglio comunale invita la giunta a inserire l'assolvimento degli obblighi vaccinali come requisito per l'accesso agli asili nido. Questo a partire dall'anno scolastico 2018-2019, visto forse che le graduatorie per il 2017-2018 sono già uscite. E Anna Scavuzzo, assessore all'educazione, si è detta d'accordo con la decisione dei consiglieri.