Vigili di quartiere, si parte. La presentazione a San Siro con l'unità di comando mobile

E' stato scelto il quartiere popolare di San Siro per presentare, lunedì 10 luglio, il "nuovo corso" dei vigili di quartiere, appena riorganizzati dall'assessore Carmela Rozza. Si comincia con nove aree, una per Municipio, poi ad agosto si raccoglieranno i risultati di questa sperimentazione e a settembre si arriverà ad estendere il servizio in 27 quartieri, scelti sempre in collaborazione con i nove Municipi.

A San Siro (da subito) e a Corvetto (da metà luglio) sarà attiva anche una unità mobile della polizia locale, che in questo caso stazionerà in piazza Selinunte. Il servizio dei vigili di quartiere sarà attivo tutti i giorni del mese di luglio dalle ore 7.30 alle ore 20, mentre tre agenti al mattino e tre al pomeriggio pattuglieranno in bicicletta il quartiere raccogliendo denunce e segnalazioni.

L'amministrazione comunale vuole dare un segnale ai residenti di una delle zone più a rischio della città tra occupazioni abusive e alto tasso di micro criminalità. Per l'opposizione si tratta solo di una passerella che non risolve in alcun modo i problemi.