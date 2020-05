Volantini contro fontana a Milano, Bolognini (lega): "Ennesimo gesto vigliacco degli antagonisti, massima solidarietà a Fontana"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"L'ennesimo messaggio minatorio nei confronti del Governatore della Lombardia Attilio Fontana vede nuovamente una compatta condanna da parte della Lega milanese. Questa volta gli antagonisti hanno agito affiggendo dei volantini ai muri delle case popolari nel quartiere Giambellino, a Milano. Netta la posizione del Commissario della Lega nel capoluogo Stefano Bolognini, che "esprime la massima solidarietà al Governatore Attilio Fontana e grande preoccupazione per il clima d’odio creato degli antagonisti con i loro gesti vigliacchi". Inoltre Bolognini ha auspicato "una pena esemplare per questi delinquenti", mostrandosi comunque "certo che la magistratura e le forze dell’ordine perseguiranno come si deve questo ennesimo gesto infame".