Premio Assiteca “innovazione digitale”: ecco le finaliste

Evento di premiazione giovedì 26 gennaio Milano, 13 gennaio 2017 - Sono 26 le imprese finaliste che si contenderanno il Premio Assiteca "La gestione del rischio nelle imprese italiane" dedicato quest'anno all'Innovazione Digitale il prossimo 26 gennaio a Milano, presso la sede del Gruppo 24ORE. Giunto alla VII edizione, il Premio, riconoscimento unico in Italia promosso da Assiteca, il più grande broker assicurativo italiano, ha coinvolto nell'indagine, a cura degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, 237 imprese. All'evento Raffaello Balocco, Responsabile Scientifico degli Osservatori Digital Innovation, illustrerà i risultati dell'indagine e farà il punto sulla diffusione dell'Innovazione Digitale tra le imprese italiane. Salvatore Majorana, Direttore del Technology Transfer dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), darà evidenza alle attività finalizzate a portare la conoscenza e l'innovazione dalla ricerca al mercato. Ad Assiteca il compito di sensibilizzare le imprese sulla necessità di attuare una corretta strategia di risk management. "Proprio in considerazione del crescente livello di digitalizzazione e della difficoltà nell'aggiornamento continuo dei sistemi di protezione le minacce riguardano tutte le imprese" afferma Gabriele Giacoma Amministratore Delegato di Assiteca S.p.A. "Gli attacchi informatici sono cresciuti in modo esponenziale e oggi rappresentano uno dei rischi principali da affrontare e saper governare". Massiccia la presenza tra le finaliste di imprese della Lombardia: ben 12 di cui 9 di Milano o provincia. Ecco l'elenco completo, selezionato dal Comitato Tecnico Scientifico nei diversi ambiti di innovazione digitale, dal quale saranno nominate le 9 vincitrici: BUSINESS INTELLIGENCE, BIG DATA E ANALYTICS Categoria Grandi Imprese/Nord: - Bosch Rexroth S.p.A. (Cernusco sul Naviglio - MI) - soluzioni e servizi per applicazioni industriali e mobili - ERG S.p.A. (Genova) - produzione di energia elettrica da fonti pulite, rinnovabili e sostenibili - Italgas S.p.A. (Gorgonzola - MI) - distribuzione di gas naturale Categoria Grandi Imprese/Centro Sud: - Marchesi de' Frescobaldi S.r.l. (Firenze) - produzione vinicola - Natuzzi S.p.A. (Santeramo in Colle - BA) - produzione e vendita di divani, poltrone e mobili - Takeda Italia S.p.A. (Roma) - azienda farmaceutica SOLUZIONI MOBILE Categoria Grandi Imprese: - Gruppo Sapio (Monza - MB) - produzione di gas industriali e fornitura di servizi integrati - Madi Ventura S.p.A. (Genova) - commercio all'ingrosso e lavorazione frutta secca Categoria Piccole e Medie Imprese: - BMC Software S.r.l. (Milano) - consulenza informatica - Futura S.p.A. (Capannori - LU) - soluzioni innovative per il tissue converting - Gibus S.p.A. (Saccolongo - PD) - produzione schermature solari - L'Eco della Stampa S.p.A. (Milano) - media intelligence E-COMMERCE, MOBILE COMMERCE, MOBILE PAYMENT Categoria Grandi Imprese: - Banca Mediolanum S.p.A. (Basiglio - MI) - finanza - Coface S.A. (Milano) - assicurazione dei crediti e cauzioni - Eataly Net S.r.l (Monticello d'Alba - CN) - catena specializzata nella vendita di generi alimentari italiani SMART MANUFACTURING/INDUSTRIA 4.0 Categoria Grandi Imprese: - Grissin Bon S.p.A. (Sant'Ilario d'Enza - RE) - produzione e commercializzazione di prodotti da forno - Gruppo Fontana (Veduggio con Colzano - MB) - produzione bulloneria - Microelettrica Scientifica S.p.A. (Buccinasco - MI) - componenti elettromeccanici ed elettronici Categoria Piccole e Medie Imprese/Nord: - Fluid-O-Tech S.r.l (Corsico - MI) - produzione di pompe e sistemi per il trasferimento dei liquidi - Meccanostampi S.r.l. (Limana - BL) - costruzione di stampi e stampaggio di materie plastiche Categoria Piccole e Medie Imprese/Centro Sud: - Fratelli Guzzini S.p.A. (Recanati - MC) - produzione di articoli di design in materiale plastico - MV Line S.p.A. (Acquaviva delle Fonti - BA) - produzione di zanzariere, sistemi filtranti e oscuranti - Tech It Packaging S.p.A. (Osimo - AN) - produzione di imballaggi flessibili DIGITAL TRANSFORMATION Categoria Grandi Imprese: - Continental Italia S.p.A. (Milano) - produzione di pneumatici, sistemi di controllo di frenata e stabilità - Executive S.p.A. (Lecco) - distribuzione e servizi mercato ITC - Fater S.p.A. (Pescara) - produzione assorbenti igienici e prodotti per la pulizia della casa La partecipazione all'evento è gratuita previa iscrizione al link: http://www.premioassiteca.it/evento-premiazione ********************** Assiteca S.p.A. nasce nel 1982 e oggi rappresenta la più grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio assicurativo. In Italia la presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali garantiscono alle aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza. In Spagna è presente a Madrid e Barcellona. In Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global Networks, Assiteca può garantire una presenza in oltre 100 Paesi. Per rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione, Assiteca ha costituito una serie di divisioni specializzate in particolari aree di rischio. Oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk Management, le Divisioni Internazionale, Trasporti, Crediti Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee Benefits & Welfare, Rischi Edili, Cauzioni e Fidejussioni, Affinity e Pubblica Amministrazione. Assiteca pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del Cliente nel rispetto di codici deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del Bilancio Consolidato, del proprio Sistema Qualità, l'adozione del Modello Organizzativo 231 e il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003. Ufficio Stampa Assiteca S.p.A. Luisella Pastori - tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it Chiara Brambilla - tel. +39 02 54679.316 - chiara.brambilla@assiteca.it InConTra - +39 06 4740739 Anna Colavita +39-335 303233, a.colavita@incontra.org Massimo Pittarello +39 335 7906278, m.pittarello@incontra.org