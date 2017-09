Presentazione del libro "le reti dei nuovi antisemitismi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Le reti dei nuovi antisemitismi" lunedì 18 settembre a Milano Milano – Lunedì 18 settembre - alle ore 18 - presso la sala Toscanini a Palazzo delle Stelline in corso Magenta 61, si terrà la presentazione del libro “Le reti dei nuovi antisemiti”, un’accurata indagine sul tema degli attuali antisemitismi a cura del giornalista Alberto Giannoni e di Davide Romano, assessore alla Cultura della comunità ebraica di Milano. Promotore dell’evento l’Eurodeputato di Forza Italia Stefano Maullu: “Mettere e rimettere al centro dell'attenzione il tema degli antisemitismi è di fondamentale importanza per prevenire ogni tipo di ritorno di fenomeni che hanno segnato tragicamente la storia in modo indelebile. Fenomeni che in varie forme, purtroppo, non scompaiono: per questo il libro di Giannoni e Romani è un punto di riferimento utilissimo. L'amicizia tra Italia e Israele, tra Milano e la sua comunità ebraica sono valori da tutelare e da difendere quotidianamente, partendo dal contrasto di certe tendenze di ritorno, anche semplicemente striscianti, che non devono trovare spazio per svilupparsi e diffondersi". All’evento prenderanno parte anche il consigliere regionale di Forza Italia Vittorio Pesato, Enrico Mairov dell’associazione Lombardia-Israele e Raffaele Besso, Presidente della comunità ebraica milanese. La partecipazione è gratuita e al termine della presentazione è previsto un piccolo rinfresco.