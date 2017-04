Presentazione libro ricettario patafisico di Laura Bonelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

SABATO 22 APRILE 2017 ORE 16 Presentazione del libro RICETTARIO PATAFISICO (Graphofeel Edizioni) di Laura Bonelli Il 22 aprile 2017 alle ore 16 vi aspettiamo alla presentazione del libro RICETTARIO PATAFISICO di Laura Bonelli. Una storia surreale, o meglio patafisica, quella di Amantiglio, ragazza di città che, frastornata da un repentino licenziamento, risponde a uno strano annuncio e si ritrova a lavorare in una pasticceria di uno sperduto paesino di montagna. Qui, paradossalmente, troverà il mare, la passione e un quadernetto tutto speciale, il ricettario patafisico di Zia Ubu, una raccolta di pietanze fantasiose e particolari per imparare a nutrirsi attraverso la regina di tutti gli alimenti: l'immaginazione. (tratto da ibs.it) Sarà presente l'autrice. Condurranno l'incontro: DANIELA GIORDANI, GIORNALISTA PUBBLICISTA, SI OCCUPA DI EDITORIA, CULTURA E MEDIA DIGITALI. EDDA ORLANDI, SOCIOLOGA, SI OCCUPA DI CULTURA DEL CIBO E NUOVI STILI DI VITA LETTURE A CURA DI CRISTIANO MAGNI Laura Bonelli, milanese trapiantata a Fidenza, è diplomata alla Scuola di Cinema di Milano. E' l'addetta stampa del Parma International Music Film Festival, cura la rubrica letteraria del mensile siciliano L'Araldo e del magazine La Nouvelle Vague. Fitopreparatrice e apicoltrice è appassionata di cucina naturale, dimensione in cui trova che le soluzioni immaginarie divengano realtà.