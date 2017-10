Rassegna teatrale "Circospazio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 7 ottobre, sabato 11 novembre ore 21.00 e domenica 22 ottobre ore 16.00 “CircoSpazio”, la rassegna teatrale di circo contemporaneo, realizzata in collaborazione con il circuito C.L.A.P.Spettacolodalvivo , torna in autunno con tre spettacoli: sabato 7 ottobre, domenica 22 ottobre e sabato 11 novembre. La novità è la data pomeridiana, di domenica appunto, che vuole essere un’occasione per portare le famiglie a godersi, in un pomeriggio di festa, uno spettacolo dal vivo. Riprendendo la formula già sperimentata con successo nelle passate edizioni, ogni due settimane allo Spazio MIL l’attenzione sarà dedicata agli artisti impegnati, con le loro performances, a rivisitare l’idea tradizionale di circo. Il primo appuntamento vedrà il ritorno della compagnia “Milo&Olivia”: questa volta al pubblico milanese presenterà uno spettacolo tutto al femminile, saranno infatti tre donne con il loro “Les jolies fantastiques” a stupire il pubblico. Tre moderne principesse alla ricerca del principe azzurro si scontreranno con la triste realtà, raccontando il dramma di una ricerca impossibile, e volgendo uno sguardo ironico e beffardo sull’universo femminile con le sue contraddizioni. Un gioco teatrale tra giocoleria, verticalismo e danza aerea che sarà stupire ogni tipo di spettatore. Nella data seguente, domenica 22 ottobre, sul palcoscenico si esibirà il collettivo del “CaosCaosClan”, nato all’interno dello Spazio MIL e già esibitosi nell’edizione 2016 di Vita di Strada. La loro inedita performance “Ma… Arianna?” sarà in grado di sorprendere ancora una volta gli spettatori con uno spettacolo itinerante all’interno degli spazi. Guidato da un filo, il pubblico si ritroverà a viaggiare tra quadri ispirati alle gesta di miti ed eroi. Musiche, acrobazie ed istallazioni guideranno gli spettatori in un intreccio di storie. La storia del mito sarà narrata in chiave moderna e alla fine una domanda rieccheggierà: “Ma… Arianna?” Per la terza e ultima serata di sabato 11 novembre Mario Levis ci meraviglierà con “La ballata dei sospesi”, una performance musicale itinerante dove un eccentrico personaggio vaga per le strade suonando il suo violino, ma viene costantemente distratto dai suoi pensieri che gli appaiono sotto forma di appendini. Uno spettacolo di clown e musica dal vivo in cui lo spettatore si troverà a contatto con delle immagini poetiche da vedere e da ascoltare. Inoltre lo Spazio MIL, divenuto ormai luogo di incontro e riferimento per il mondo circense della metropoli milanese, propone una grande novità per il 2017-2018: i laboratori pomeridiani per i bambini delle scuole elementari. A partire da venerdì 13 ottobre, due volte al mese, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 il consolidato format de Pomeriggi per creare presenta: “Giochiamo a fare circo”. Due ore in cui i bambini (dai 5 ai 10 anni) potranno entrare in contatto con questo mondo misterioso unendo creatività e sperimentazione. Grazie ai professionisti del mestiere, tra cui Andrea Brunetto della compagnia Madame Rebiné, i partecipanti trascorreranno un pomeriggio insolito, imparando alcune tecniche di base e accrescendo le proprie potenzialità. La rassegna Circospazio, anche per questa stagione, ha deciso di sostenere le attività di Vidas (http://www.vidas.it/) donando parte del ricavato degli spettacoli. Il programma completo è disponibile sul sito www.circospazio.it e sulla relativa pagina Facebook. Per informazioni e prenotazioni: tel. 02/36682271 – info@circospazio.it Ingresso a pagamento: biglietto intero 12€; biglietto convenzionato 10€ (Soci Uniabita | Tesserati +TECA), biglietto ridotto 5€ (under 14 e over 65) e per i bambini sotto i 5 anni gratuito. Biglietti disponibili su http://www.vivaticket.it