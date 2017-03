Ricordo di Pier Paolo Pasolini - Trenta artisti ricordano il poeta e regista

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A cura Di Renato Galbusera. Dal 5 al 13 marzo 2017, la Casa delle Arti di Milano - Spazio Alda Merini ospiterà una mostra in onore di Pier Paolo Pasolini. La mostra, curata da Renato Galbusera per il Progetto Artepassante, vedrà esposte più di quaranta opere in omaggio al poeta e regista da parte di trenta differenti artisti. A quarantadue anni di distanza dalla morte di Pier Paolo Pasolini, mentre sono state aperte nuove ipotesi sulla sua tragica scomparsa, appare sempre più fondamentale il ruolo di questo artista e intellettuale nella storia del nostro Paese. Tutta la sua opera si intreccia con i grandi scenari del secolo scorso, le guerre, gli equilibri del pianeta, le povertà, il rapporto con la religione, con una perentorietà ed una forza che il trascorrere del tempo rende sempre più illuminanti. Tra le opere esposte in omaggio a Pasolini (più di quaranta) ci saranno quelle di: Umberto Mariani, Fernando De Filippi, direttori emeriti dell'Accademia di Brera, Paolo Baratella, Mino Cerretti, Domenico D'Aria, Gioxe De Micheli, Pino Di Gennaro, Marina Falco, Renato Galbusera, Luciano Gatti, Gianantonio Gennari, Nicole Gravier, Maria Jannelli, Marcello Leone, Giancarlo Lepore, Antonio Miano, Teresa Maresca, Barbara Nahmad, Ayako Nakamiya, Alfonso Napolitano, Stefano Pizzi, Gianfranco Romagnoli, Tetsuro Shimuzo, Fabio Sironi, Sabina Trifilò, Claudio Zannini, Antonio D'Agostino, Ruggero Passeri, Antonio Masotti. Una volta concluso il periodo espositivo all'interno della Casa delle Arti, la mostra proseguirà dal 16 marzo al 2 aprile 2017 presso il Palazzo Trivulzi di Locate di Triulzi (MI).