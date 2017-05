A un anno dall'apertura Piz continua a riscuotere successo

Il 26 aprile scorso in via Torino apriva Piz, il secondo locale del pizzaiolo Pasquale Pometto a Milano. Dopo la riuscita di Piazza Am, in zona Porta Romana, con Piz Pometto decide di proporre un menù limitato a tre diverse pizze -margherita, marinara e bianca- prediligendo la qualità degli ingredienti e garantendo al contempo un servizio molto veloce.

Pasquale Pometto, nato a Colonia, è originario di Caloveto (CS) e proprio dal Suditalia seleziona le materie prime che rendono così gustose le sue pizze. "Se i miei locali sono i più gettonati del Paese è perché scelgo con cura: il pomodoro, San Marzano DOP; la mozzarella, di un presidio slow food; e l'olio extravergine, proveniente dalla Toscana e dalla Calabria", ci dice l'imprendidore. Un altro segreto della fortuna di Piz poi, si deve al metodo di lievitazione dell'impasto, lasciato a riposare per circa 48 ore.

Per quanto riguarda l'atmosfera, la pizzeria di via Torino ha un ambiente informale, colorato e molto allegro, reso ancor più piacevole dalla simpatia del personale. Il buon umore in effetti è una componente davvero importante per Pometto, che con una lunga carriera alle spalle ormai sa perfettamente cosa cercano i suoi clienti. Prima di arrivare a Milano infatti, conquista il cuore dei fiorentini con un ristorante che non tarda a diventare un vero e proprio brand.

Insomma a un anno dall'apertura davanti a Piz si fa ancora la coda per provare l'ormai rinomata pizza. E non c'è da preoccuparsi nemmeno per la breve attesa: un bicchiere di prosecco e un assaggio di panuozzo fanno sì che passi ancora più rapidamente.