Vaccino antinfluenzale: ecco perchè è importante farlo

Con l'arrivo dell'inverno aumentano i rischi di prendere l'influenza. A questo proposito le regioni si stanno organizzando per attivare campagne di vaccini antinfluenzali; in Lombardia, per esempio, dal 28 ottobre sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione.

L'influenza

L'influenza è una malattia provocata da virus che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni). Nel periodo in cui aumenta la circolazione dei virus influenzali (in Italia in autunno-inverno) possono circolare molti altri virus che provocano affezioni del tutto indistinguibili, dal punto di vista clinico, dall'influenza (Adenovirus, Rhinovirus, virus sinciziale respiratorio etc.). Per riconoscere l'influenza è importante prestare attenzione ai sintomi, come l'insorgenza improvvisa di febbre alta, tosse e dolori muscolari. Non solo: possono verificarsi anche mal di testa, brividi, affaticamento e mal di gola.

Chi deve vaccinarsi

Il vaccino è consigliabile a tutti i soggetti deboli, in particolar modo alle persone over 65 e a coloro che sono affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze.

Il ruolo delle farmacie

Milano, scattano le vaccinazioni antinfluenzali: ecco come farla gratis

Centrale il ruolo delle farmacie: i medici di base possono infatti prenotare i sieri e andare a ritirarli più volte presso la loro farmacia di riferimento.

Chi può vaccinarsi gratis

I soggetti che possono vaccinarsi gratuitamente sono i seguenti:

- Soggetti di età pari o superiore a 65 anni

- Bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi ed adulti

- Donne in gravidanza

- Persone affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze

- Medici e personale sanitario di assistenza

- Familiari in contatto con soggetti ad alto rischio



