Samantha de grenet e omceo di milano insieme nella promozione dello sport

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Samantha De Grenet è ufficialmente la madrina della squadra Basket Medici Milano Asd! “Sono orgogliosa di far parte di questo virtuoso progetto che promuove la solidarietà e il benessere psico-fisico, che si può raggiungere attraverso la sana alimentazione e l’attività sportiva, come può essere il basket” afferma la Showgirl che ha infatti ricevuto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano la divisa ufficiale della squadra fondata nel 2018 e patrocinata dall’OMCeO. “L'Ordine di Milano è da sempre proattivo nella promozione dell'adozione di buone pratiche che possano migliorare il proprio stato di salute, in questo caso scendendo letteralmente in campo per lo sport. Non soltanto un'attività ludica, infatti tramite la squadra di basket, vogliamo portare nelle scuole milanesi progetti finalizzati alla prevenzione di alcune patologie i cui fattori di rischio possono essere già riconosciuti in età scolare” afferma Roberto Carlo Rossi, Presidente dell'OMCeO, a cui si aggiunge Martino Trapani, Dirigente della squadra nonchè Tesoriere dell'OMCeO di Milano: “Le iniziative e le partite a scopo benefico a cui la nostra squadra prende parte, come ad esempio “Un gancio per FMS onlus” per promuovere le attività e i progetti di Fondazione Malattie del Sangue, oppure “Tutti in campo con Vidas”, promossa lo scorso 6 ottobre per diffondere, ampliare e sostenere la pratica dell’attività sportiva per persone disabili, hanno tutte come obiettivo primario l'incontro diretto con i cittadini e la solidarietà”.

Gallery