Scienza e cultura a confronto per un nuovo rinascimento per l’infanzia

Con la Mission: “Una Scuola Ripensata fatta di Arte, sport, valida didattica, relazione con la natura. Un Nuovo Rinascimento per l’Infanzia invece di disturbi dell’apprendimento e del comportamento inventati”, PENSARE oltre vuole dare in questo Evento, un forte segnale e un confronto, capace di indagare e far riflettere, sulle connessioni tra nuove didattiche e il dilagare delle certificazioni di Disturbi Specifici di apprendimento nei bambini, a partire dalla più tenera età - queste le parole di Elisabetta Armiato, già étoile del Teatro alla Scala e Presidente di PENSARE oltre Movimento culturale. Importanti ospiti da tutta Italia e Internazionali, esporranno, sul ruolo fondamentale che la scuola deve tornare ad avere, nella costruzione sociale del soggetto. Il Convegno ha ricevuto il patrocinio di Istituzioni importanti tra cui Regione Lombardia, ANP Lazio (Associazione Nazionale Presidi), ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti) e la collaborazione di DIRSCUOLA, Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 18 luglio 2005, che consente agli insegnanti di chiedere l'esonero scolastico per partecipare al Convegno stesso. Nel corso del Convegno, saranno presentati gli estratti “PENSARE oltre Risponde”, dal Manuale di Consigli Pratici: Disturbi? Quali Disturbi? presentato in Senato nel 2016. Dedicati a Dislessia, Disgrafia e Disortografia, Iperattività e Deficit di Attenzione, questi estratti di facile utilizzo, sono una guida pratica per un corretto approccio all’apprendimento di lettura e scrittura. A conclusione del convegno, l’esibizione di giovani talenti delle arti con la Partecipazione Straordinaria di Fabio Armiliato, tenore e star performer di calibro Internazionale, Ambasciatore per le Arti di PENSARE oltre. L’evento accoglie anche l’esposizione dell’opera fotografica di Douglas Kirkland, illustre fotografo Americano le cui opere sono entrate nella storia, (basti pensare alle foto fatte a Marylin Monroe) che, riconoscendo il valore Culturale Internazionale di PENSARE oltre nella società, ha voluto significare il suo appoggio, assieme alla moglie Françoise, donando dall’opera fotografica “Alphabet”, le lettere: “PENSARE OLTRE”, fotografiate nelle posizioni artistiche del corpo di Erika Lemay, Top Star mondiale dell’arte acrobatica e Ambasciatrice di PENSARE oltre. Erika Lemay racconta: “Se io ho imparato a volare con la mia Physical Poetry, penso che PENSARE oltre possa dare le ali a chi, ancora piccolo, non sa volare”. Un ringraziamento anche alle collaborazioni e sostegno d’imprese rappresentative come Giotto e “Age of Learning”, leader in Usa nell’Early Learning e nell’Educational Technology, e a tutti gli Sponsor Partner di PENSARE oltre: Eleco, Elpe, Fibernet, Alkam, Natural Point, Adriatica Molle, Ad memora, Caffè Scala, La Posteria. Ufficio Stampa PENSARE oltre Manuela Muretta ufficiostampa@pensareoltre.org