Scuole, ecco i licei e gli istituti di Milano dove il diploma vale oro: la classifica completa 2019

Gli esami non finiscono mai e una volta l'anno sono le scuole a prendere i voti. A giudicare le scuole è Eduscopio, il portale della Fondazione Angelli che ogni anno confronta tutte le scuole superiori d'Italia e stila una classifica. Quali sono le migliori scuole di Milano? Quali i migliori licei? Quali gli istituti tecnici?

Procediamo con ordine. Eduscopio ha diviso le scuole in base al loro obiettivo: preparare all’università per i licei, aprire le porte del mondo del lavoro per gli istituti tecnici. In base ai successi e ai risultati degli ex studenti ha valutato gli istituti.

Le scuole che devono preparare per l’università sono state analizzate con uno speciale indice - “Fga” - che la Fondazione Agnelli crea “mixando” la media dei voti e la percentuale di esami superati dagli ex allievi dell’istituto.

I “tecnici”, invece, sono stati comparati tra loro puntando sulla percentuale di ragazzi che lavorano entro due anni dal diploma e sulla coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti.

Licei classici 2019

La classifica dei migliori licei classici di Milano è guidata dall'Alexis Carrel: gli ex studenti della scuola hanno ottenuto un indice "Fga" di 86,47. Meglio dei loro colleghi del Berchet, fermi a 82,63 e degli studenti del San Raffaele (82,33). Medaglia di legno per il Sacro Cuore (82.27). Fuori dal podio gli storici Parini, Manzoni e Beccaria: rispettivamente si sono classificati al tredicesimo, nono e ottavo posto.

Licei scientifici 2019

Numero uno tra i licei scientifici di Milano, invece, è l’Alessandro Volta. O almeno quella che prepara meglio gli studenti per l’università. La scuola di via Benedetto Marcello, infatti, ha ottenuto un indice "Fga" di 87.87. Sul podio anche il Leonardo Da Vinci, secondo con un Fga di 87,07, e il Vittorio Veneto con un indice di 80,91.

Licei artistici 2019

Al primo posto della classifica dei migliori licei artistici di Milano si piazza il Sacro Cuore. Gli ex studenti hanno totalizzato un indice "Fga" di 73,64. Al secondo posto c'è l'istituto Orsoline di San Carlo (62). Chiude il podio il liceo Enrico De Nicola, l'unico pubblico nei primi tre (61.94).

Licei linguistici 2019

Tra i licei linguistici di Milano svetta il Virgilio con un indice "Fga" di 68,52. Segue il Civico Manzoni, dietro con 67.28 mentre il Maria Consiliatrice chiude il podio con 67.11.

Istituti tecnico-tecnologici 2019

Il miglior istituto tecnico-tecnologico di Milano è il Giulio Natta di che ha totalizzato un indice Fga di 67,6. Segue il Leonardo da Vinci di Cologno Monzese (58,09) e l'Enrico De Nicola di Sesto (56,88)

Istituti tecnico-economici 2019

Il miglior istituto tecnico-economico è il Falcone Righi di Corsico che ha totalizzato un indice Fga di 57,47, segue il Valdredo Federico Pareto di Milano (54.85) e il Claudio Varalli di Milano (52,93).

Istituti professionali industria e artigianato 2019

Il miglior istituto professionale, settore industria e artigiano, è il Carlo Molaschi di Cesano Milanino che ha un indice per futuro lavorativo garantito agli studenti di 68.23. Segue il Settembrini Maxwell (64,56) e chiude il podio il Correnti di Milano: 62,16.

Istituti professionali servizi 2019

Il miglior istituto professionale nel settore servizi è il Piero della Francesca di San Donato: offre un indice di occupazione di 75. Segue l'Amerigo Vespucci con un tasso di occupazione del 69.3. Chiude il Carlo Porta con un tasso pari al 68,23.