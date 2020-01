Scuola, i diplomi d'oro che assicurano un lavoro a Milano dopo le superiori: la lista

Ancora qualche giorno e gli studenti delle medie sceglieranno quale scuola superiore frequentare. Quale scuola scegliere? Quale ha più sbocchi professionali? Quale prepara meglio per l'università? Queste le domande che attanagliano ragazzi e genitori.

E se la metà dei ragazzi è indeciso sulla scelta (il dato emerge da un sondaggio realizzato da Skuola.net e Sole24Ore), la Camera di commercio di Milano ha messo in fila quali sono i diplomati più richiesti dal mercato del lavoro. Il risultato? È ancora il ragioniere (indirizzo amministrazione, finanza e marketing) il diplomato più richiesto dalle imprese di Milano, seguono i ragazzi che hanno un diploma in elettronica ed elettrotecnica e successivamente i ragazzi che hanno frequentato l'istituto alberghiero.

I dati emergono da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal relativi a dicembre 2019.

Il mercato del lavoro per i diplomati: i numeri

Sono 235mila in un anno i posti offerti dalle imprese milanesi per chi esce dalle superiori o dalle scuole professionali. Secondo le stime della camera di commercio sono 31mila le scrivanie che attendono altrettanti ragionieri. A Milano 19 mila posti anche per l’indirizzo ristorazione, in forte crescita rispetto ai 13 mila dell’anno precedente, oltre a 10 mila per l’elettronica.

Diversi i requisiti chiedi dalle aziende ai neodiplomati: il 90% delle aziende chiede flessibilità ai ragazzi oltre a capacità a lavorare in gruppo, autonomia, capacità di Problem solving e attenzione a energia e ambiente.

"Le risorse umane sono alla base della nostra competitività come imprese e incoraggiamo con diverse azioni una preparazione sempre più vicina alle esigenze lavorative — ha dichiarato Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio —. I giovani sono infatti al centro di un passaggio generazionale che aiuti il rafforzamento delle imprese”.

I titoli di studio più richiesti dalle imprese a Milano

Entrate previste (v.a.) peso di cui con (%) % difficoltà di reperimento esperienza su tot. Totale per mancanza di candidati per preparazione inadeguata nella professione nel settore Indirizzo amministrazione, finanza e marketing 2.220 7,8% 27,8 5,5 16,8 27,1 42,9 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica 820 2,9% 46,3 23,5 17,6 28,2 62,8 Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità 660 2,3% 58,0 9,1 48,9 17,8 55,0 Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 530 1,9% 27,9 11,8 14,0 18,5 40,8 Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio 480 1,7% 22,4 6,5 15,5 19,9 73,8 Indirizzo informatica e telecomunicazioni 460 1,6% 58,5 36,0 22,1 39,7 32,8 Indirizzo linguistico (liceo) 220 0,8% 13,2 1,8 0,0 60,9 36,8 Indirizzo trasporti e logistica 130 0,5% 13,1 0,0 13,1 28,5 52,3 Indirizzo chimica, materiali e biotecnologie 110 0,4% 27,2 24,6 2,6 25,4 47,4 Indirizzo sistema moda 90 0,3% 28,1 18,0 10,1 52,8 40,4 Indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria 70 0,2% 56,1 6,1 50,0 60,6 39,4 Altri indirizzi 250 0,9% 24,8 14,0 10,8 50,8 33,2 Indirizzo non specificato 3.770 13,3% 12,6 3,5 8,4 13,7 47,3 Qualifica di formazione o diploma professionale 5.580 19,7% 24,7 10,6 13,4 15,7 51,3 Indirizzo ristorazione 750 2,6% 26,8 3,7 22,9 17,3 70,8 Indirizzo meccanico 610 2,1% 47,6 18,9 25,5 23,6 57,2 Indirizzo assistenza e benessere 520 1,8% 31,4 17,6 13,8 23,9 61,6 Indirizzo elettrico 410 1,4% 64,6 18,4 46,2 27,4 62,2 Indirizzo amministrativo segreteriale 360 1,3% 23,7 9,0 14,6 24,5 46,5 Indirizzo servizi di vendita 340 1,2% 10,9 3,8 7,0 5,0 59,8 Indirizzo sistemi e servizi logistici 300 1,1% 7,1 1,0 3,7 1,4 13,9 Indirizzo edile 240 0,8% 16,1 13,2 0,4 0,0 51,7 Indirizzo trasformazione agroalimentare 110 0,4% 26,4 24,5 1,8 16,4 11,8 Indirizzo legno 110 0,4% 18,5 14,8 3,7 10,2 76,9 Indirizzo servizi di custodia e accoglienza 70 0,2% 0,0 0,0 0,0 8,5 36,6 Altri indirizzi 250 0,9% 42,4 27,6 14,8 40,4 31,6 Indirizzo non specificato 1.520 5,4% 8,1 5,8 1,8 8,1 44,4 Scuola dell'obbligo 5.410 19,1% 16,2 8,5 6,2 7,4 53,9

Elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati Sistema Informativo Excelsior realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL. I valori assoluti sono arrotondati alle decine. I totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.*