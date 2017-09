Milano, vaccini obbligatori a scuola: la guida

Una nuova circolare regionale sulle modalità attuative della legge sull'obbligatorietà dei vaccini è stata inviata ad Ats e Asst dopo la pubblicazione della circolare del ministero della Salute. Le indicazioni ministeriali - dice l'assessore al Welfare Giulio Gallera - confermano gli indirizzi che Regione Lombardia aveva già inviato ad Ats e Asst, a seguito della conversione in legge del decreto.

La circolare sollecita la collaborazione di Ats e Asst con le direzioni scolastiche e le Amministrazioni comunali per le informazioni su come presentare la documentazione. Per chi è in regola con le somministrazioni, per quest'anno scolastico potrà presentare un'autocertificazione entro il 10 settembre per nido e scuola dell'infanzia ed entro il 31 ottobre per la scuola dell'obbligo. "Per chi, invece, non è in regola (non vaccinato o vaccinato parzialmente) è necessaria la formale richiesta di vaccinazione".

Vaccini obbligatori: autocertificazione