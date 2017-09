Statale di Milano, niente ricorso al consiglio di Stato: iscrizioni aperte all'università

Niente ricorso: iscrizioni aperte alla Statale. Dopo la bocciatura del Tar al numero chiuso per le facoltà umanistiche, l'Università degli Studi di Milano ha deciso di rinunciare al ricorso al consiglio di Statoò. Tradotto? Dall'8 settembre al 16 ottobre ci si potrà iscrivere ai corsi di laurea di Filosofia, Lettere, Scienze dei Beni culturali, lingue e letterature straniere, Storia, Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

"La procedura di ricorso, data la complessità degli elementi in gioco e le implicazioni anche di rilievo nazionale, potrebbe richiedere infatti una tempistica non compatibile con la primaria esigenza del regolare inizio dell'anno accademico", si legge in una nota pubblicata sul sito dell'ateneo. "Le lezioni di questi corsi inizieranno regolarmente secondo i calendari già pubblicati. La procedura di immatricolazione sostituisce e annulla la precedente fase di raccolta delle iscrizioni effettuate per le ammissioni ai test, come è noto sospesi. Tutti gli studenti interessati quindi, compresi coloro precedentemente iscritti ai test, dovranno immatricolarsi ex novo. Il contributo versato per la domanda di ammissione ai test sarà naturalmente rimborsato".

"Considerando in questo momento assolutamente prioritario — precisa l'Ateneo — rispetto ad ogni altra circostanza il proprio dovere istituzionale nel garantire il corretto avvio delle lezioni, e volendo porre fine al clima di incertezza creatosi all'indomani della sentenza del Tar, la Statale di Milano ha deciso di rinunciare al ricorso al Consiglio di Stato, rimandando al giudizio di merito la difesa delle proprie posizioni".