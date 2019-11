Milano, il Civico Polo Manzoni apre le sue porte per farsi conoscere: l'open day

Il Civico Polo Manzoni apre le sue porte per farsi conoscere nei giorni 9 e 30 novembre, dalle ore 10, per il Liceo Linguistico e nei giorni 23 e 30 novembre, sempre dalle ore 10, per l’Istituto Tecnico Economico (ITE).

“Siamo davvero orgogliosi dei risultati che continua a conseguire il Polo Manzoni, l’unica scuola superiore Civica in città – commenta l’assessora all’Educazione e Istruzione Laura Galimberti –. Quest’anno, secondo i dati pubblicati da Eduscopio, il Linguistico è passato dalla terza alla seconda posizione tra quelli che meglio preparano ad affrontare il percorso universitario, con oltre il 72% di studenti che raggiungono senza bocciature il diploma, e l’ITE è il terzo per indice di occupazione dei diplomati. Dati che confermano che si tratta di una vera eccellenza nel panorama milanese”.

Oltre mille studenti

Il Polo, che ospita oltre mille studenti, mostra una particolare attenzione alla formazione nel corso del primo biennio, periodo durante il quale è necessario acquisire un solido metodo di studio. Al primo e al secondo anno sono previste, infatti, ore aggiuntive al termine delle lezioni: gli sportelli di recupero per alcune materie – matematica, italiano, lingue straniere e latino – sono dedicati agli studenti con maggiori difficoltà, che vengono convocati dai docenti e possono così usufruire di lezioni mirate.

Appena due settimane fa, infine, la professoressa Michela Polacco, docente del Polo e coordinatrice dell’ITE, si è classificata al primo posto vincendo la medaglia d’oro per la docenza di lingua cinese, nella settima gara di abilità in Italia e San Marino. Mentre è di settembre l’annuncio che dall’anno scolastico 2020/2021 sarà introdotta anche la possibilità di studiare il russo, come seconda lingua straniera (abbinamento linguistico Inglese – Russo – Francese).

Le preiscrizioni, che costituiscono un’iscrizione al test di ingresso per l’anno scolastico 2020/2021, possono essere effettuate fino al 10 dicembre compilando il modulo online (già disponibile sul sito), nelle giornate degli open day su postazioni dedicate oppure durante gli orari di segreteria della scuola. I test d’ingresso si terranno poi il 17 dicembre, dalle ore 16.