"Mamma, ancora 5 minuti": il dramma del risveglio alle 7. Come affrontarlo

Non importa quale suoneria si scelga per la sveglia delle 7.00, nessun suono sarà mai così efficace da consentire un risveglio rapido e "indolore". La sveglia è sempre un’esperienza traumatica soprattutto se si tratta del primo giorno di scuola. Come si può affrontare la sveglia senza subire particolari shock?

Come affrontare la sveglia alle 7 del mattino

La prima cosa da fare è senza dubbio quella di andare a letto presto la sera prima. Probabilmente sarà necessario rinunciare ad un’uscita con gli amici o tornare a casa prima del previsto ma è un sacrificio che vale la pena fare se non si vuole rischiare l’imbarazzo di arrivare in aula quando tutti sono già seduti ai loro posti. Un’altra tattica da utilizzare è portare al massimo il volume della sveglia. Certo questo non consentirà un risveglio dolce ma nel caso di sonno profondo è una giusta soluzione.

Le fasi del sonno e il suono della sveglia

Del resto potrebbe capitare che la sveglia suoni quando ci si trova nel quarto stadio della fase NREM: questo è il momento in cui il sonno raggiunge l’apice della profondità. Riuscire ad affrontare la sveglia alle 7 del mattino significa anche non spegnerla e rimettersi a dormire. Come fare per evitare che questo accada? Semplice, basta posizionare la sveglia lontano dalla nostra portata così che per spegnerla dobbiamo necessariamente alzarci dal letto e una volta in piedi è quasi impossibile rimettersi a dormire