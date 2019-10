Milano, riapre dopo 6 anni la scuola di viale Puglie: aule super moderne costate 12 milioni

Festa di inaugurazione martedì mattina nella Scuola Primaria di viale Puglie che ha riaperto per l’anno scolastico 2019/2020 con 15 classi per oltre 300 alunni: pannelli fotovoltaici, sistemi avanzati di domotica, aule interattive, biblioteca, refettorio, palestra e spazi multifunzionali aperti al territorio, per una superficie totale di circa 5mila metri quadrati. La scuola è stata realizzata con un finanziamento di 12 milioni di euro (fondi BEI per 5 milioni di euro).

La nuova scuola primarie di viale Puglie

La Primaria, che si sviluppa su tre piani fuori terra e un piano tecnico interrato, è la prima pubblica con certificazione NZeb (nearly Zero Energy Building, edificio a energia quasi zero) ed è stata progettata interamente in BIM (Building Information Modeling), metodo che garantisce maggior efficienza.

Alla didattica tradizionale si affiancano la disposizione a gruppo dei banchi, gli angoli lettura – uno ogni due classi – arredati con cuscini, pouf e librerie, dove i bambini possono mettersi a leggere quando finiscono i compiti in classe, e le quattro aule laboratorio per psicomotricità, cucina, pittura con metodo Stern e informatica, tra cui i bambini possono scegliere liberamente nelle quattro ore a settimana previste. Infine, sarà realizzata anche un’aula 3.0 dove un proiettore trasformerà il pavimento in una ‘lavagna’ interattiva. Per gli arredi scolastici, le panchine e gli spogliatoi della palestra il Comune di Milano ha investito circa 290 mila euro.

Chiusa sei anni fa per risanamento conservativo, la Scuola di viale Puglie è stata demolita, mantenendo le strutture, bonificata e ricostruita, adeguandola alle nuove norme tecniche, dall’associazione temporanea di imprese composta da Siva srl, Teicos UE e Gilc impianti srl. Ha dato infine un importante contributo scientifico il Politecnico di Milano.