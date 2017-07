Studenti fuorisede, le 5 App salvavita

Studiare in un'altra città è un'esperienza che arricchisce e riempie di stimoli, ma le difficoltà sono sempre dietro l'angolo. Niente paura. Gli ostacoli si aggirano facilmente, meglio se con uno smartphone. Nel mare magnum delle applicazioni disponibili in Rete, ce ne sono alcune indispensabili per ogni studente fuorisede.

Scegliere il coinquilino ideale, non fare flop con la lavatrice, o scovare il supermercato con le migliori offerte non è mai stato così semplice. Ecco le 5 App da scaricare per dormire sonni tranquilli nella vostra nuova città:

Roommates - La prima scelta importante che vi aspetta nella città in cui andate a studiare è quella del coinquilino. Potersi permettere un appartamento da soli è difficile (e nemmeno così divertente), poi sta alle vostre tasche e alla grandezza della casa capire con quante persone dividerla. Da questa decisione dipenderà il vostro equilibrio psico-fisico dei prossimi anni. E' importante scegliere inquilini che abbiano più o meno le vostre stesse abitudini, insomma, per capirci: festaioli da una parte, maniaci dell'ordine da un'altra. Mai fidarsi delle apparenze o di quello che vi giurano (molti potrebbero essere alla loro trecentesima ricerca), meglio andare sul sicuro. Ecco allora Roommates, un vero e proprio motore di ricerca che in base a 5 parametri di selezione (età, sesso, occupazione, tolleranza al fumo e agli animali) seleziona per voi i coinquilini più compatibili, e difficilmente sbaglia. Provare per credere.

WashApp - Occhio alla lavatrice! Sbagliare un lavaggio potrebbe farvi dire addio ai vostri vestiti preferiti. Per non rischiare di ritrovare il maglione infletrito, o peggio ancora una maglia che potreste tranquillamente regalare alla vostra cuginetta di 4 anni non appena tornate a casa, scaricate questa App. Consiglia i lavaggi adatti e i rimedi per rimuovere le macchie più ostinate, oltre a interpretare i misteriosi simboli sulle etichette.

Tutored - Un punto di riferimento didattico di cui non riuscirete più a fare a meno una volta provato. Qui si possono vendere e comprare appunti di qualsiasi esame, e ricevere informazioni interessanti su Erasmus, stage, proposte di lavoro, ma anche eventi e feste di ogni città.

DoveConviene - Da che mondo è mondo, la vita da studente fuorisede non è certo paragonabile a quella di un emiro arabo. Parola d'ordine: risparmiare. Scovare il supermercato con le offerte migliori e gli sconti più interessanti in città non è mai stato così semplice. Con questa App gratuita è possibile sfogliare virtualmente volantini di ogni genere, finché non trovate quello che fa per voi, ma soprattutto per il vostro portafogli.

Trainline - Nella nuova città vi divertirete, farete tante nuove amicizie, ma casa è sempre casa, e appena possibile si torna (se non altro per fare scorta alimentare). I treni però non sempre sono così economici, e allora ecco l'App che fa per voi. Trainline combina le tariffe di diversi operatori per proporvi la più conveniente. In pochi secondi potrete confrontare tutte le soluzioni Trenitalia e Italo e acquistare il biglietto con il prezzo migliore.