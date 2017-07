Università, il look giusto: come vestirsi per andare a lezione

L'università non impone vere e proprie regole nell'abbigliamento, come accade su quasi tutti i posti di lavoro, ma anche in facoltà ci vuole il look giusto. Ovviamente ognuno ha il proprio stile, ed è giusto non stravolgerlo, ma alcuni dress code sono decisamente out per andare a lezione.

Ecco alcuni consigli su cosa indossare per essere sempre a proprio agio in aula, non ricevere occhiatacce dei professori, e perché no, magari anche per fare qualche conquista.

1. Sobrietà - Non siete al party più sfrenato di Ibiza, né a una sfilata di moda. Evitate abiti succinti o aderenze eccessive, e ricordate che la semplicità è la prima forma di eleganza. Con i colori potete sbizzarrirvi, ovviamente facendo sempre attenzione al giusto accostamendo ed evitando arlecchinate.

2. Comfort - Un abbigliamento scomodo potrebbe essere una tortura peggiore di due ore di lezione della materia più pesante del vostro piano di studi. Questo non significa andare in tuta, ma almeno i tacchi a spillo risparmiateveli. Un must per non sbagliare: i cari e vecchi jeans.

3. Pulizia - Sembra un'ovvietà, ma è sempre bene ricordarlo: l'igiene è tutto. Abiti puliti e ben stirati sono il primo biglietto da visita, meglio una lavatrice in più e un po' di sacrificio alle prese con il ferro da stiro che una nomina da unti e bisunti.

4. Stile - Va bene non strafare, ma non siete nemmeno al collegio. Non rinunciate al vostro stile, l'originalità fa sempre la sua bella figura... E magari vi farà fare anche qualche conquista!