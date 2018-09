Vaccini, controlli a tappeto dei Nas nelle scuole lombarde: 2 famiglie denunciate

Due famiglie lombarde sono state denunciate per falso ideologico: è il risultato del monitoraggio effettuato dai Nas dei carabinieri nelle scuole (d'infanzia ed elementari) di tutte le province della Regione per verificare la veridicità (e l'esistenza) delle autocertificazioni consegnate dai genitori all'iscrizione dei figli riguardo all'obbligo di vaccinazioni.

Le autocertificazioni (o certificazioni) controllate sono più di 3.500 in 91 scuole, una piccola parte dei 55.700 documenti simili depositati nelle scuole in tutta la Lombardia. I controlli sono stati effettuati incrociando i dati delle scuole con quelli delle Ats. Le due denunce riguardano famiglie che hanno falsamente attestato o dichiarato che i loro figli erano stati regolarmente vaccinati.

In tutta Italia (i controlli sono nazionali), finora, 55 persone sono state denunciate per lo stesso reato. In "testa" la Campania con 15 indagati, poi la Basilicata con 12.