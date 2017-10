A Segrate gli "Specchi Incisi" dell'artista Ivano D'Annibale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dal 10 al 12 novembre 2017, Omeoart - Associazione Culturale Boiron è lieta di presentare, presso il Centro Culturale Giuseppe Verdi di Segrate (Milano), la mostra “Specchi Incisi. Opere di Ivano D’Annibale”. Il progetto espositivo, che gode del patrocinio del Comune di Segrate, rientra fra le iniziative artistiche promosse dall’Associazione Omeoart, impegnata da oltre dieci anni nella costruzione di un dialogo tra arte e omeopatia e nella promozione di una riflessione fra arte, salute e felicità. Il percorso espositivo si snoda attraverso una serie di opere realizzate tramite la tecnica dell’incisione su specchio a mano libera, un’originale forma espressiva che l’artista Ivano D’Annibale definisce come un’esperienza di “ricerca e meditazione, disciplina spirituale e impegno fisico”. “L’incisione a mano libera, con punta diamantata – afferma l’artista - non consente correzioni, si può solo ricominciare daccapo. E dopo tutto il lavoro fatto per completare il processo, l’opera si riduce ad un’eccitante sfida con lo specchio […]. La qualità del risultato è una sentenza senza appello, un lavoro di consapevolezza continuo e instancabile”. Ad accogliere i visitatori in mostra, due opere della serie “Icone”, raffiguranti personalità celebri del mondo della cultura e della scienza che simbolicamente introducono al nucleo centrale dell’esposizione composto dai “Planetari”: questa serie, osserva l’artista, “nasce dall'intenzione di creare uno strumento potente che catalizzi, attraverso immagini e simboli, le energie archetipiche dei pianeti. Il progetto, iniziato nel 2013, unisce in chiave moderna, l'aspetto simbolico a quello mitologico”. Ad arricchire il percorso espositivo tre suggestivi lavori dedicati agli “Elementi” della Natura. Nei giorni di esposizione (sabato 11 e domenica 12 novembre), dalle 16.00 alle 18.00, all’interno dello spazio espositivo, avrà luogo il laboratorio “Mirror Experience”, condotto da Ivano D’Annibale e Laura Polizzi. La Mirror Experience è una pratica energetica che, grazie alle proprietà della Luce, mostra le infinite possibilità di utilizzo dello Specchio, quale antico e misterioso strumento di consapevolezza. Ivano D’Annibale – Cenni biografici Nasce a Roma il 2 ottobre 1971. Sin da bambino si appassiona al disegno e alla grafica. A 10 anni impara a suonare la fisarmonica sotto la guida di Luciana Ricchi. All’età di 25 anni sceglie di dedicarsi a tempo pieno all’attività di famiglia, continuando a coltivare la sua passione per l’arte e per la musica. Nel luglio 2012, a seguito della partecipazione al seminario “Mirrors Therapy e Biodramma” di Lorenzo Ostuni, si accende la passione per l’incisione su specchio che cattura e rivela il suo talento artistico, sin dalla gioventù timidamente mostrato. Nel gennaio 2013 presenta a Lorenzo i suoi primi Specchi Incisi, che incontrano lo stupore, l'approvazione e l'incoraggiamento del suo “ispiratore”, pioniere dell'Arte incisoria. La strada è giusta, il cammino è iniziato. Omeoart – Associazione Culturale Boiron Omeoart nasce in Italia nel 2001 da un’idea di Francesca Bianucci, curatrice e organizzatrice di eventi d’arte, e Alberta Mantovani, responsabile dei Progetti Speciali Boiron. Questo “sogno-progetto”, accolto e sostenuto con entusiasmo da Christian Boiron, Direttore Generale del Gruppo Boiron e Presidente onorario dell’Associazione Omeoart, si fa strada con lo scopo di creare un dialogo tra arte e omeopatia, fino ad arrivare, oggi, a promuovere una riflessione fra arte, salute e felicità. Oltre all’organizzazione di esposizioni d’arte, Omeoart si fa promotrice in tutto il mondo di iniziative artistiche e culturali che guardano a una dimensione in cui l’arte è al servizio della salute per lo sviluppo di una medicina umanistica e scientifica. www.omeoart.org LA MOSTRA “Specchi Incisi. Opere di Ivano D’Annibale” Mostra promossa da Omeoart – Associazione Culturale Boiron Con il patrocinio del Comune di Segrate Dal 10 al 12 novembre 2017 Inaugurazione: venerdì 10 novembre - ore 18.30 Centro Culturale G. Verdi Via XXV Aprile, 34 - Segrate (Milano) Orari mostra: 9.30 / 20.00 - ingresso gratuito Ufficio Stampa Associazione Omeoart: omeoart@omeoart.org Bianucci Cinelli studio: Francesca Bianucci - 335 6178582 - fb@bianuccicinellistudio.it Chiara Cinelli - 333 4852926 - cc@bianuccicinellistudio.it

