Abbracciarsi fa (più) che bene: ecco perchè

Viva gli abbracci, e non solo perchè si è sotto Natale. E' infatti scientificamente dimostrato che l'abbraccio apporta all'individuo più di un beneficio, sia al fisico che all'umore. Scopriamo insieme quali.

1. Attenua l'ansia

Nei momenti in cui si prova una forte ansia, la potenza di un abbraccio permette di attenuare la tensione e di ridurre lo stress, come un vero supporto psico-sociale.

2. Aumenta l'autostima

Ebbene sì, sia negli adulti che nei bambini un abbraccio è sinonimo di protezione e di amore, ma non solo: nei più piccoli trasmette la forte sensazione di sentirsi coccolati e amati. Abbracciarsi, inoltre, è un gesto che riduce in modo significativo le paure e la necessità di ricevere l’approvazione degli altri.

3. Rinforza il sistema immunitario

Forse in pochi lo direbbero, ma oltre al senso di protezione, un abbraccio è in grado di rinforzare il sistema immunitario, portando effetti positivi sul sistema cardiovascolare (come ad esempio la riduzione della pressione arteriosa). L'abbraccio, inoltre, difende dal freddo e permette alla temperatura corporea di alzarsi.

4. Fa bene (anche) al cervello

Secondo alcune ricerche scientifiche l'abbraccio aumenta le potenzialità del cervello, permettendo agli emisferi cerebrali di sintonizzinarsi e di dare il via ad una vera e propria sincronizzazione, aumentando le potenzialità del cervello. Migliorano così la concentrazione e la capacità di apprendimento.

5. Rafforza i legami sentimentali

Può sembrare scontato ma non lo è: se il linguaggio del corpo è uno dei fattori chiave per un rapporto felice, una coppia che si abbraccia crea un forte legame emotivo. In un abbraccio d'amore ci si sente più sicuri e più amati.