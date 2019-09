Cinque cartolerie bellissime da scoprire a Milano

I motivi per amare una bella cartoleria sono infiniti: i colori, i prodotti, l'aria che si respira. Milano riesce a stupire (anche) in questo, sorprendendo gli appassionati e i più curiosi con numerose cartolerie bellissime e colorate.

Eccone di seguito 5 bellissime, in cui andare almeno una volta... e tornarci più di una!

. Pasini 1922

In Viale Tibaldi, alla fine del Naviglio Pavese, lasciatevi stupire da Pasini, una legatoria dove la parola d'ordine è carta, di tutti i tipi e per tutti i gusti: da regalo, da lettera, da libri. Se a questo aggiungete anche dei bellissimi materiali per il découpage, il gioco è fatto.

. I giorni di carta

Se state impazzendo per degli oggetti introvabili, questo negozio in Corso Garibaldi fa davvero al caso vostro. Carte da regalo ecologiche, giochi in legno, perline e nastri colorati, oltre ad acquerelli e matite vi condurranno in un mondo di favole colorate, dove è ancora permesso sognare.

. Fabriano Boutique

Poco distante si trova Fabriano Boutique, un negozio speciale dove la carta regna sovrana, e stupisce ogni giorno. Tra biglietti, agende e taccuini, ma anche borse e zaini dalla linea pulita, troverete sicuramente quello che state cercando. (Anche un corso di calligrafia, passare per credere!).

. Impronte d'autore

Da Brera alle Colonne di San Lorenzo, inseguendo i colori, si arriva a Impronte d'autore, vero e proprio luogo di culto per gli appassionati del "fai da te". La chicca di Impronte d'autore sono sicuramente i timbri, che vi cambieranno la giornata: colorati, diversissimi, dalle forme più originali, perfetti per realizzare le vostre creazioni. Mettetevi alla prova.

. Rigadritto

Definirlo una cartoleria è riduttivo; chiamarlo negozio, anche. Rigadritto è un piccolo grande mondo in cui entrare, e in cui perdersi tra ricordi d'infanzia e oggetti geniali, provenienti da ogni parte del mondo. Alcuni esempi? Biglietti di carta tridimensionali, astucci, macchinine d'epoca e penne colorate per tutti i gusti, ma non basterebbe un libro per descrivere i prodotti, che cambiano spesso. Un (ulteriore) motivo per scoprirlo, ma soprattutto per tornarci.