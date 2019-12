Il Natale è dietro l'angolo, ma non sai ancora quando - e soprattutto dove - organizzare la cena di Natale con i tuoi amici? Scopri tre trattorie e pub adatti a questa occasione!

. Kapuziner, viale Monte Nero, 34

Tappa obbligata durante le feste natalizie, questa birreria bavarese è un luogo accogliente, caldo e soprattutto ampio, adatto a fare festa con gli amici. Tra grigliate miste, spadellate di manzo e le immancabili salsicce di Norimberga con i wurstel, siamo sicuri che ci lascerete il cuore.

. Trattoria Bolognese da Mauro, via Elia Lombardini, 14

Difficile trovare posto, ma non impossibile: da Mauro il Bolognese, sui Navigli, il menù è ricco, le tavolate lunghe, le serate sempre allegre. Tagliatelle al ragù, stinco di maiale e faraona con il purè la fanno da padrone, insieme ai tortellini in brodo e agli immancabili dolci. Il luogo ideale per scambiarsi gli auguri in compagnia.

. Murphy's Law, via Montevideo, 3

Non solo un pub irlandese, ma molto di più: il Murphy's Law, dietro via Savona, è il tempio della birra, come la mitica Murphy´s Irish Stout. Le lunghe tavolate di legno, il ricco aperitivo e le gustose piadine fanno il resto, e lo hanno reso il pub uno dei più quotati per trascorrere una serata in allegria con gli amici. Provare per credere, (anche) a Natale.