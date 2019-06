Cheesecake alle fragole: come prepararla

Fresca e profumata, la Cheesecake alle fragole è un dolce perfetto per l'estate, semplice da preparare.

Questo dessert - che può essere preparato in numerose varianti - ha origini anglosassoni è uno dei piatti più versatili che accontenta tutti i palati, sia di adulti che di bambini. Oggi vediamo insieme come preparare un'ottima Cheesecake alle fragole.

Gli ingredienti

Ingredienti per preparare la base:

Biscotti secchi al cioccolato 190 g

Burro 80 g

Zucchero di canna 50 g

Ingredienti per la crema:

Formaggio fresco spalmabile 500 g

Fragole 200 g

Zucchero a velo 130 g

Gelatina in fogli 10 g

Scorza di limone 1

Per decorare:

Fragole 15

Panna fresca liquida 250 g

Zucchero a velo 25 g

Come preparare la base

Per realizzare la Cheesecake alle fragole iniziate a preparare la base: fondete il burro a fuoco dolcissimo e lasciate intiepidire. Nel frattempo posizionate nel mixer i biscotti e lo zucchero di canna, tritateli finemente e trasferiteli in una ciotola, unendo poi il burro fuso. Mescolate gli ingredienti con un cucchiaio per amalgamarli, imburrate e foderate con carta da forno una tortiera con cerchio apribile del diametro di 22 cm. Versate poi il composto e distribuitelo sul fondo uniformemente, compattandolo con il dorso di un cucchiaio. Infine, ponete la base in frigo per un'ora.

Come preparare la crema

Laciate a mollo in acqua fredda la gelatina in fogli per ammorbidirla, lavate le fragole, eliminate le foglioline, tagliatele a metà e posizionatele nel mixer, frullandole per ottenere una salsa. Setacciate poi il composto con un colino per eliminare i semini e renderlo liscio, prelevate 3-4 cucchiai (e tenete da parte il resto) versateli in un pentolino per scaldarlo, unite la gelatina in fogli scolata e strizzata; mescolate per scioglierla completamente e fate raffreddare.

Aggiungete il formaggio spalmabile nella salsa tenuta da parte, aromatizzate con la scorza di limone e mescolate con una frusta per amalgamare gli ingredienti fino ad ottenere una crema rosata. Unite quindi lo zucchero a velo per addolcirla. Infine, mescolate e incorporate la salsa di fragole fredda, nella quale avete sciolto la gelatina in fogli, e amalgamate con la frusta. Riprendete quindi la base della cheesecake e versate la crema nella tortiera; livellate quindi la superficie con il dorso del cucchiaio per renderla liscia. A questo punto, potete riporla in frigorifero per almeno 2 ore.

L'ultima fase

Riprendete la Cheesecake tirandola fuori dal frigorifero, sformatela su un piatto da portata, lavate le fragole, staccate le foglioline e distribuitele intere al centro del dolce. A questo punto montate con le fruste elettriche la panna con lo zucchero a velo e trasferitela in un sac-à-poche con bocchetta stellata, spremendo la panna sul bordo. Ora potete gustare la vostra Cheesecake!