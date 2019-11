Il tempo non basta mai? Ecco come gestirlo al meglio

Gestire il tempo: il sogno di molti, la necessità di tutti. Non sempre, infatti, è semplice organizzare le proprie giornate in modo da riuscire a portare a termine tutte le attività che ci si era prefissati. Se da una parte non esiste un metodo universale per la perfetta gestione del tempo - o meglio, per la perfetta gestione di noi stessi nel nostro tempo - è anche vero che seguendo alcuni accorgimenti è possibile migliorare notevolmente l'organizzazione delle nostre giornate. Che, magicamente, sembreranno (molto) più lunghe.

1. Fissare le priorità

Sembra scontato ma non lo è: spesso la difficoltà risiede proprio nel dare priorità alle nostre attività quotidiane. Non solo: se tra i compiti della giornata ce n'è uno che risulta particolarmente ostico, iniziate da quello. A ffrontare subito il compito più complesso darà una spinta positiva alla vostra giornata.

2. Pianificare la giornata

Ebbene sì, se scrivete una lista delle attività da compiere e spostate in alto quelli più importanti, sarà più semplice avere un quadro completo della giornata che vi aspetta. Provare per credere.

3. Darsi delle tempistiche realistiche

La fretta non porta da nessuna parte, nemmeno sul lavoro. State attenti a non porvi un obiettivo troppo ottimistico: se vi incastrate nel multi-tasking in un breve lasso di tempo, la frustrazione sarà assicurata. Cercate invece di suddividere tutti gli incarichi in singoli passaggi e inserirli a loro volta nella lista.

4. Limitare le distrazioni

Ultimo, ma non meno importante: una volta che avrete pianificato la vostra giornata sarà anche più facile limitare le distrazioni, perchè avrete chiari i vostri obiettivi e le vostre scadenze. Isolatevi dalle persone, dalle cose o dalle attività superflue che vi possono distrarre.

Siete pronti a seguire questi consigli e a cambiare la vostra giornata?