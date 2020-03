Coronavirus, come acquistare on-line da casa in totale sicurezza

In un momento di emergenza nazionale, con numerosi negozi chiusi in tutta Italia, l’economia italiana (tradizionale) è pressoché ferma. I cittadini in casa possono però usare questi giorni per approcciarsi all'e-commerce, in particolar modo per le comodità di ordine e per le consegne a domicilio. Per evitare di incorrere in truffe on-line, rincari e offerte ingannevoli, idealo - il comparatore prezzi con oltre 145 milioni di offerte di oltre 30.000 negozi - ha condiviso con i consumatori digitali cinque preziosi consigli per beneficiare al meglio dell’esperienza di acquisto online, ora più che mai.

Imparare a utilizzare la comparazione prezzi

In Italia, proprio in questo momento, l'uso della comparazione prezzi è in notevole crescita con un aumento delle intenzione di acquisto del +21,4% rispetto alle prime settimane del mese di Febbraio 2020 (si parla invece di un +16,4% di utenti online). Ciononostante, molti italiani non sanno ancora quali vantaggi può portare comparare i prezzi prima di effettuare un acquisto, ad esempio in termini di risparmio economico.

Non avere fretta nel completare gli acquisti

I prezzi nel corso della settimana cambiano, è necessario avere pazienza e prendersi del tempo per osservare il mercato. Secondo l’analisi effettuata da idealo il lunedì sono più convenienti televisori, profumi da donna, fotocamere compatte mirrorless e obiettivi fotografici; il mercoledì conviene acquistare caschi moto, console di gioco e casse altoparlanti; il giovedì sono più convenienti frigoriferi e aspirapolveri mentre il venerdì sneakers, cuffie, notebook e scarpe outdoor. Infine il sabato tra i prodotti più convenienti vi sono smartphone, scarpe da corsa, scarpe per bambini, pneumatici estivi mentre la domenica smartwatch, videogiochi e macchine fotografiche reflex. idealo, inoltre, consiglia di evitare i momenti in cui ci sono grandi picchi di interesse online, ossia durante la settimana tra le 21 e le 23 e nei weekend nelle fasce serali (h.18-19 e h. 21-23).

Acquistare più prodotti insieme per ridurre le spese di spedizione

Ebbene sì, quando si procede con un acquisto on-line, è meglio optare per un acquisto di più prodotti, per trarre vantaggio dalle spese di spedizione.

Fare acquisti fuori stagione

In alcuni casi, ci sono prodotti che hanno una determinata stagionalità e che vengono utilizzati solo in alcuni mesi dell’anno, ad esempio i pneumatici estivi o invernali, le stufe o ancora l’abbigliamento tecnico da sci. Quando possibile, idealo consiglia di fare acquisti fuori stagione, alla fine della stagione stessa o all’inizio di quella successiva, quando gli shop hanno necessità di svuotare i magazzini per far posto alla nuova merce e ai nuovi arrivi.

Imparare a utilizzare bene il PC (soprattutto gli over 65)

Secondo i dati rilevati da idealo sembrerebbe che questo stia realmente accadendo. Analizzando il periodo dal 24 Febbraio al 12 Marzo 2020, e confrontandolo con le settimane precedenti (6-23 Febbraio 2020), è possibile vedere come le ricerche online effettuate da over 65 siano cresciute addirittura del +23,7%. Un dato positivo in una situazione di difficoltà nazionale, che costringe ognuno di noi a imparare qualcosa di nuovo. Anche ad usare meglio il pc.