Coronavirus, cosa fare per non avere paura. I consigli dell'OMS

E' un momento difficile per Milano e per tutta l'Italia a causa dell'emergenza coronavirus: l'ultimo decreto del Governo ha imposto la chiusura di numerose attività e l'obbligo di restare a casa, salvo motivi gravi, per quasi tutti i cittadini italiani.

In uno scenario così incerto, tra dati allarmanti e informazioni a volte contrastanti, le persone possono accusare difficoltà psicologiche ed emotive nel trascorrere intere giornate a casa. A questo proposito l’OMS ha creato un'infografica dedicata proprio ad alcuni semplici rimedi che possono alleviare le giornate di tutti noi. Scopriamole insieme, per affrontare nel miglior modo possibile una situazione nuova per tutti e destinata ad entrare nei libri di storia.

1. Cercare solo fonti attendbili

Ebbene sì: è un momento in cui le fake news si diffondono molto rapidamente, creando panico ed incertezza. Proprio per questo motivo è importante parlare con persone di cui ci fidiamo, cercare informazioni solo su fonti attendibili (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, OMS), non consultare in modo ossessivo i social o i canali che presentano scenari catastrofici.

2. Mantenere uno stile di vita sano

Questa regola vale sempre, ma ancora di più quando si trascorre tutto il tempo in casa. È bene mantenere uno stile di vita sano (non fumare, non bere troppi alcolici) e cercare di praticare dell'esercizio fisico anche tra le mura domestiche: il movimento aiuterà ad abbassare il livello di stress e a dormire meglio.

3. Coltivare le relazioni sociali

E' il momento giusto per sfruttare la tecnologia in modo utile: mantenete i vostri contatti con amici e parenti attraverso le chat e, ancora meglio, le videochiamate. Vi sentirete meno soli e meno tristi, e potrete distrarvi parlando anche di altri argomenti. Se avete difficoltà a mettervi in contatto con un vostro parente o amico, parlate con un operatore sanitario o con un consulente.

4. Fidarsi di se stessi

Può sembrare scontato ma non lo è: fidatevi di voi stessi e sfruttate le abilità che avete usato in passato e che vi hanno aiutato a gestire le avversità. Vi verranno in aiuto anche adesso, per gestire al meglio le vostre emozioni durante un momento delicato come questo.