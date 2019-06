I corsi di pittura a Milano

Hai la passione della pittura ma vorresti affinare la tue tecnica? Ecco alcuni corsi a Milano, specifici per ogni livello ed interesse, tutti da scoprire.

. Bioforme

Pittura, ma non solo: questo istituto in Via Aosta propone corsi di falegnameria, scultura, disegno e pittura contemporanea. E' possibile ricevere insegnamenti personalizzati a seconda dell’esperienza, garantendo in tal modo grandi miglioramenti sin dal primo ciclo di lezioni.

. Fare pittura

Da "Fare pittura", in zona Inganni, sarà possibile frequentare dei corsi con il metodo esclusivo del fondatore, l'artista Francesco Fontana, che insegna ed espone in Europa e negli Stati Uniti. Gli allievi possono scegliere anche la modalità individuale oppure collettiva, frequentando delle classi specifiche.

. Od'Arte

Questa accademia in Viale Papiniano propone numerosi corsi sia per adulti che bambini: dai corsi di disegno anatomico al disegno ritratto, dalla pittura del paesaggio al mosaico urbano e in vetro. Scegliete quello più adatto a voi.