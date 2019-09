I migliori corsi di tango a Milano

Se sei un appassionato di tango, questa guida fa al caso tuo.

ll tango è un ballo basato sull'improvvisazione, caratterizzato dall'eleganza e dalla passionalità. Originario della regione del Río de la Plata, in Argentina, questo tipo di ballo avviene in tempo binario e trae le sue origini dalla tradizione popolare e artistica.

Non solo ballo

Il tango comprende musica, danza, testo e canzone. Mentre le origini del nome sono incerte, i nomi dei più grandi compositori di musica da tango a partire dai primi anni del Novecento sono molto noti: Aníbal Troilo, Juan Maglio ''Pacho", Juan D'Arienzo, Carlos Di Sarli, Osvaldo Pugliese, tutti figli di italiani.

Come si balla

Il tango è un ballo basato sull'improvvisazione, e la sua posizione "classica" è un abbraccio frontale più o meno asimmetrico, a seconda dello stile, in cui l'uomo con la destra cinge la schiena della propria ballerina e con la sinistra le tiene la mano. La distanza tra i due ballerini può variare tra: contatto diretto, contatto diretto con apertura temporanea del contatto su uno dei lati oppure un abbraccio aperto. L'uomo guida, la donna segue: è per questo che è importante che l'uomo sia in grado di guidare la propria ballerina con il corpo.

Scuole di tango a Milano

Se sei curioso di avvicinarti a questo ballo, ecco alcuni corsi per te a Milano:

. Milano Tango, piazza Sant'Ambrogio e Cascina Cuccagna

. Tango Touch, via San Vincenzo

. La Scighera, via Candiani, 131