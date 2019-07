Corsi di yoga a Milano? Ecco alcuni centri da scoprire

Se stai già pianificando il tuo prossimo corso al rientro dalle vacanze, lo yoga potrebbe fare al caso tuo. Questa pratica antichissima, infatti, permette di aumentare la flessibilità del tono muscolare, fa bene al cuore, rafforza l'equilirìbrio e aiuta a combattere l'osteoporosi. Scopri tre centri a Milano dove praticare lo yoga!

. Nalu Yoga

Questo centro in Via Olona è una vera oasi di pace in cui (ri)trovare se stessi. Nel centro di "Nalu Yoga", infatti, scoprirai come rafforzare mente e corpo in un nuovo equilibrio, emotivo ed energico. Provare per credere.

. City Zen

In zona Ticinese, "City Zen" propone corsi di yoga, meditazione, pilates e arti marziali, con la missione di promuovere benessere olistico. Non solo: workshops, seminari e conferenze di approfondimento animano e arricchiscono lo spazio, coinvolgendo le persone interessate a conoscere (ancora) meglio il mondo del benessere olistico.

. Bikram Yoga

In Via Savona, dietro i Navigli, questo centro propone un corso particolare di yoga terapeutico, molto fisico e stimolante. I corsi avvengono in una camera riscaldata, con istruttori professionisti che aiutano gli allievi ad imparare a controllare la respirazione. Un percorso di apprendimento e di energia psico-fisica.