Dove ballare in estate a Milano? Ecco 5 locali da provare assolutamente

Dove andare a ballare a Milano? Ecco cinque discoteche estive dove ballare all'aperto in città, sotto le stelle.

. Bar Bianco

Uno dei locali più in di Milano, il Bar Bianco offre una bella vista sul Parco Sempione dalla sua terrazza panoramica. Locale perfetto per trascorrere una serata all'aperto, in nome della musica e di dj set di livello.

. Old Fashion

Una delle discoteche più famose di Milano, l'Old Fashion propone serate musicali e aperitivi danzanti, sia nel week-end che durante la settimana. Tra revival, dance e commerciale anni '90, il divertimento è assicurato.

. Just Cavalli

A due passi dall'Old Fashion, il Just Cavalli è un punto di riferimento della notte milanese, anche grazie al suo Just Flower Garden. Tra candele e musica chill out, la serata saprà sicuramente stupirvi.

. Magnolia

Per chi ha voglia di ballare musica elettronica e revival, o anche solo di trascorrere una serata fuori dal comune, il Magnolia è sicuramente il luogo ideale. Tra serate a tema (come gli ormai celebri "Toga Party"), appuntamenti techno e l'area ristoro per cenare, questo locale a pochi metri dall'aeroporto di Linate potrebbe fare al caso vostro.

Balera dell'Ortica

Ultima ma non meno importante, la Balera dell'Ortica è la meta perfetta per chi ha voglia di immergersi in un'atmosfera vintage e dal gusto retro. Tra balli di gruppo, musica swing e menu caserecci, vi sembrerà subito di essere ritornati agli anni '60!

