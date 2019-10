Dove mangiare i ravioli (cinesi e non) a Milano

Siete appassionati di ravioli? Allora vi trovate nella stagione giusta, e nella città ideale. Milano ospita infatti numerosi locali e ristoranti dove questa creazione di pasta all'uovo è la vera protagonista. Scoprite quattro posti che non vi lasceranno assolutamente insoddisfatti e in cui, anzi, vorrete ritornare!

- Ghe Sem, Via V. Monti, 26

Se siete curiosi e amate vivere nuove esperienze, Ghe Sem fa davvero al caso vostro. In questo locale in Vincenzo Monti potrete infatti assaporare decine di condimenti diversi: dai ravioli con i gamberi o con le capesante a quelli con acciughe e cime di rapa, fino ai ravioli "Dal mondo", con sapori messicani, indiani e cinesi. Parola d'ordine: buttarsi a capofitto. E volerci già ritornare.

- Zibo, Cuochi Itineranti, Via Caminadella, 21

Da Zibo ci si sente a casa, in un'atmosfera rilassata. Merito dei due cuochi (ex) itineranti, che dopo anni trascorsi nei food truck hanno deciso di trovare un luogo dove fermarsi. La cucina a vista si affaccia anche su strada, e propone piatti variegati tra cui frittelle, vellutate e i mitici ravioli, preparati in versioni (più che) originali. Alcuni esempi? Quelli all'Amatriciana, serviti con guanciale croccante, oppure quelli alla Carbonara, ripieni di fonduta di cacio e pepe.

- Ravioleria Sarpi, Via Sarpi, 27

Per chi cerca un sapore più asiatico, i ravioli cinesi sono un'ottima (e buonissima) soluzione. Come quelli della Raviolera Sarpi, nel cuore di Chinatown, freschissimi e semplici. Poche farciture tra cui carne di maiale, di verdure oppure di manzo, oltre alla possibilità di portarli a casa crudi, da cucinare. La ravioleria è all'aperto, e prima che arrivi il grande freddo conviene davvero farci un salto.

- Lu Dim Sum, Corso Lodi, 35

Concludiamo questo viaggio gastronomico con "Lu Dim Sum", ristorante di alta cucina cinese dove si gusta l'omonimo rito gastronomico tradizionale di Hong Kong. Potrete scegliere tra 22 (sì, 22!) diversi tipi di ravioli, tra cui quelli al nero di seppia o quelli di edamame con il tartufo nero. Tutti da provare.