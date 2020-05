Eclissi di luna, la prossima è il 5 giugno 2020: come vederla

Il 5 giugno 2020 tutti noi assisteremo ad un fenomeno simile a quello osservato in occasione della prima eclissi dell'anno 2020: un'eclissi penombrale di Luna. L'inizio della penombra è previsto alle 19:46, mentre la fase massima è prevista per le 21:25. L'eclissi è già stata soprannominata "la Luna delle Fragole", secondo leggende tramandate di generazione in generazione, basate sul periodo di migliore raccolta di questo frutto, con una spettacolare eclissi penombrale di Luna.

L'eclissi di luna

Partiamo dal principio: con eclissi di Luna si intende quella situazione astronomica quando la Terra si frappone esattamente fra la Luna e il Sole, impedendo a quest’ultimo di illuminare la superficie del Satellite. Si parla di eclissi penombrale quando la Luna di fatto entra solo nel cono di ombra prodotto dalla presenza della Terra, senza però provocare ombre.

Anche l'eclissi del 5 giugno sarà penombrale e avverrà poco dopo il tramonto del Sole, quando appunto la Luna inizierà a sorgere.

Eclissi di Luna del 5 giugno

Si potrà assistere all’eclissi di Luna del 5 Giugno su Astronomitaly in diretta streaming nazionale su Youtube e Facebook.

Un mese dopo, il 5 luglio 2020, potremo invece assistere ad un’altra eclissi penombrale di Luna: l’orario di massima eclissi è previsto per le 6:30 del mattino. Il 30 novembre 2020, infine, si verificherà un’altra eclissi penombrale di Luna, che non sarà però visibile dall’Italia.