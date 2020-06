Giornata Mondiale dell'Ambiente 2020

Oggi, venerdì 5 giugno, è la Giornata Mondiale per l'Ambiente. Questa giornata è dedicata al tema del drammatico declino della biodiversità del pianeta: l’attuale ritmo di estinzione delle specie ci mette di fronte alla sesta grande estinzione massa. Tutti noi però, nel nostro piccolo, possiamo prenderci cura dell'ambiente e delle sue risorse, con importanti gesti quotidiani.

Scopriamo nel dettaglio, per esempio, come risparmiare l'acqua ogni giorno e dare un aiuto concreto al nostro pianeta.

. Usare il frangigetto sui rubinetti

Aprire e chiudere il rubinetto è un'azione frequente e abituale, che compiamo spesso senza pensare. Anche questo gesto, però, può essere importante per risparmiare l'acqua potabile. Se usiamo un frangigetto e lo applichiamo al rubinetto, per esempio, riusciamo a produrre un notevole risparmio: per tre persone si potrebbero risparmiare fino a 6.000 litri d'acqua!

. Chiudere il rubinetto quando ci si lava

Mentre ci laviamo i denti lasciamo spesso scorrere l'acqua senza utilizzarla. Se imparassimo a tenere aperto il rubinetto solo per il tempo realmente utile per il prelievo dell'acqua di cui abbiamo bisogno, potremmo risparmiare circa 2.500 litri di acqua per persona all'anno.

. Scegliere la doccia

Ebbene sì, se siete indecisi tra la doccia o il bagno, optate per la prima. Per una doccia sono infatti necessari circa 20 litri d'acqua, mentre per un bagno ne occorrono circa 150.

. Utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico

. Infine, ultimo ma non meno importante, ricordatevi di utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico. Se effettuate dei lavaggi a pieno carico riuscirete infatti a risparmiare una notevole quantità di acqua: si calcola un risparmio di circa 8.000 litri all'anno per tre persone!