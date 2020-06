Giornata mondiale degli oceani 2020

Lunedì 8 giugno si festeggia la Giornata mondiale degli oceani. Questo evento internazionale venne istituito nel 1992 dal governo canadese, al Summit della Terra di Rio de Janeiro. Dal 2008 la ricorrenza è riconosciuta anche dalle Nazioni Unite. Ogni anno, in questa data importante si cerca di aumentare la consapevolezza dei benefici derivanti da un oceano pulito per l'intera l'umanità: scopo dell'iniziativa è inoltre aumentare la cultura individuale e collettiva in un'ottica di sostenibilità.

Il tema del 2020

Il tema del 2020 è dedicato alla “Innovazione per un oceano sostenibile”: un tema quanto mai attuale, in un momento in cui l'attenzione a movimenti e comportamenti plastic free ha iniziato a riscuotere un'eco internazionale.

La celebrazione di questa giornata importante si svolgerà come un evento virtuale proprio lunedì 8 giugno dalle 10 alle 17; l'iniziativa è realizzata in collaborazione con Oceanic Global, organizzazione senza fini di lucro che coinvolge i cittadini e l'opinione pubblica nella conservazione degli oceani. L'evento metterà in luce le innovazioni di tutto il mondo in settori di necessità promettenti e comprovati, quelli che infondono ottimismo e quelli che hanno dimostrato la capacità di operare in modo efficace.

Durante l'intera settimana, inoltre, e fino al 14 giugno, verranno proposti diversi eventi digitali volti ad esplorare le innovazioni in tutte le categorie tra cui tecnologia, gestione delle risorse, prodotti di consumo, finanza ed esplorazione scientifica, insieme al loro potenziale impatto e alle risorse necessarie per trasformarli in soluzioni concrete e usfruibili da tutti.