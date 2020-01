Giornata mondiale della pizza: ecco dove mangiarla a Milano

Un motivo valido per affontare con il sorriso un venerdì 17? La Giornata Mondiale della Pizza. Oggi, 17 gennaio, si celebra infatti uno dei piatti più amati dagli italiani, diventato, nel 2017, anche patrimonio dell'Unesco. Quale occasione migliore per suggerire alcune tra le migliori pizzerie a Milano?

1. Berberè, Via Cappellini, 18

Berberè chiama, i milanesi rispondono. Sui Navigli, in Isola, in Centrale, questa pizzeria nata nel 2010 serve una pizza artigianale con solo lievito madre vivo, che la rende molto digeribile e adatta a tutti i gusti. Tante la varietà gourmet da provare per i più curiosi, che forse spenderanno qualche euro in più rispetto alla media, ma non rimarranno delusi.

2. Da Zero, Via Luini, 9

A due passi dal Castello Sforzesco si trova invece Zero, pizzeria che racconta i profumi del Cilento con prodotti tipici e con i presidi Slow Food. Parola d'ordine: filiera corta, segno di attenzione ai produttori, che si traduce nell'utilizzo di farine provenienti da grano coltivato in loco.

3. Briscola Pizza Society, Corso Garibaldi, 104

Per una serata diversa a Milano, Briscola può essere il posto giusto. Questa pizzeria, con diversi locali in città, propone infatti una variante al classico formato della pizza, con la possibilità di ordinare due diverse pizzette, declinate in proposte molto originali. Alcuni esempi? La "Mortadella & Pistacchi" o la "Salsiccia e Patate", con un impasto levitato per almeno 24 ore. Assolutamente da provare.

4. Cocciuto, Via Bergonone, 24

Nel cuore della zona Tortona, Cocciuto promette pizze con il cornicione alto e dalle dimensioni abbondanti, che tanto piacciono ai più golosi; l'impasto morbido e gli ingredienti di prima qualità fanno il resto. Tra le proposte gourmet da segnalare: fior di latte e crema di zucca, fior di latte e ragù di tonno, provola affumicata e coppa di maiale. A voi la scelta.