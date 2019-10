Halloween: tutte le curiosità della festa horror più attesa dell'anno

Molto amato dai bambini e dagli adulti, Halloween è una ricorrenza di origine celtica che si festeggia la notte del 31 ottobre e che dagli Stati Uniti si è diffusa in molti Paesi del mondo.

La tradizione vuole che, mentre i negozi si riempiono di zucche e di maschere spaventose, i bambini (ma anche gli adulti) vadano in giro per le case recitando la formula ricattatoria del trick-or-treat (dolcetto o scherzetto, in italiano). Le origini di Halloween, però, sono antichissime, e facevano parte di una ricorrenza completamente diversa da come la conosciamo oggi: scopriamo insieme le origini, la storia, le tradizioni e i simboli della notte delle streghe.