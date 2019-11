Hamburger che passione: i posti migliori dove mangiarli a Milano

Milano è piena di posti molto buoni dove mangiare degli ottimi hamburger. Qui ve ne proponiamo cinque imperdibili e che ci hanno fatto perdere la testa. Leggete, provate, e scegliete il vostro preferito!

- Bove's, Via Cesare da Sesto 1

Da Bove’s, locale a luci soffuse a due passi da Corso Genova, la carne è ottima - proviene dalla storica Macelleria Maritini - e gli hamburger non sono da meno. Tra birre artigianali e vini piemontesi, non vi resta che scegliere il vostro hamburger: da "Luigi, il ciccione", con carne di bovino, uovo di quaglia e marmellata di arance amare ad "Augusto, l'agricolo" con scaglie blu di capra e pancetta affumicata, noci e spinaci, sappiamo che troverete quella poù adatta ai vostri gusti.

- Mama Burger, Via Agnello, 18

Se dici "hamburger a Milano", non puoi non pensare a Mama Burger. Il locale nel corso degli anni si è ampliato con diverse sedi (qui per comodità indichiamo quella di Duomo), arrivando anche in Gae Aulenti, in Maciachini e a Rho, presso Fiera. Merito dei suoi hamburger, con carne di manzo, filetto croccante di pesce bianco o di Black Angus. Perfetto per una pausa pranzo o per una cena in pieno stile americano, questo locale permette anche di fare degli ordini on-line. Resta solo da provarlo.

- Burger Wave, Via Ascanio Sforza, 47

Un locale (tre, per la verità: ne esiste anche uno all'Arco della Pace e un altro in Isola) dove la parola d'ordine è: hamburger australiano. Uno dei s oci fondatori di Burger Wave, Danilo, ha infatti portato a Milano la sua esperienza culinaria maturata tra Sidney e Melbourne, che ha dato vita ad hamburger freschissimi e cucinati sul momento: manzo di prima scelta, petto di pollo italiano, agnello macinato e sfiziose declinazioni veggie con hamburger di soia e di ceci. A voi la scelta.

- Al Mercato, Via Sant'Eufemia, 16

A due passi dalle Colonne di San Lorenzo, Al Mercato Burger Bar compie quest'anno 8 anni, ed è entrato nell'immaginario dei milanesi come il primo hamburger gourmet di Milano. Un esempio su tutti? La tartare di manzo con senape forte e caprino all'erba cipollina, seguita dal "Superdupermega Burger" con carne di manzo, cheddar, bacon, uovo, onion rings e salsa tartara. Dal Mercato non si può prenotare, quindi vi conviene già mettervi in coda!

- Flower Burger, Viale Vittorio Veneto, 10

Ultima proposta per tutti gli appassionati veggie: Flower Burger. A due passi da Porta Venezia, questo locale colorato propone hamburger vegetariani molto sfiziosi, tra cui l'immancabile Flower Burger, con seitan, fagioli rossi, flower cheddar e germogli di soia. Il locale ha anche un altro negozio in Porta Genova: un motivo in più per non perderselo!