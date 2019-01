Social media, hater contro Annalisa Minetti: "Una cieca non dovrebbe fare figli"

"Io cieca non avrei messo al mondo un secondo figlio". E ancora: "Io non avrei messo al mondo dei figli che non potrei mai vedere". Questi sono due dei commenti comparsi su Instagram a commento della foto che la cantante e atleta paraolimpica Annalisa Minetti ha postato. L'immagine la ritrae insieme alla figlia più piccola in un bar, un frammento di normalità e tenerezza che però ha suscitato le reazioni velenose di alcuni utenti.

A riportare la serie di commenti al vetriolo è stato il giornalista e attivista per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli stereotipi legati alle persone disabili, Iacopo Melio, che ha pubblicato su Facebook una collezione dei più offensivi, suscitando subito la reazione indignata di moltissimi utenti. L'invidia dei pochi che hanno criticato la Minetti è stata subito smascherata e moltissimi messaggi di solidarietà sono stati rivolti alla donna che, nonostante la sua condizione, è riuscita a raggiungere moltissimi importanti traguardi.

La cantante ha commentato tutta la vicenda con un secondo post su Instagram, con il quale ha voluto ringraziare pubblicamente Melio e rassicurare i suoi follower sul fatto che le parole di "persone ignoranti e infelici" non la toccano affatto. "Da anni - scrive la donna - sono abituata a sentirmi dire di non vivere e di tutta risposta io vivo e vivrò sempre di più".

"Spesso per me - continua Minetti sul suo profilo social - è tutto molto più difficile, ma nonostante questo, e nonostante la vostra ignoranza, io vivo cercando di essere all’altezza dei miei sogni e di quelli dei miei figli. Ho un uomo splendido accanto e la nostra casa è piena di sorrisi".

Annalisa Minetti

Nata a Rho nel '76, la cantante e atleta paraolimpica ha lavorato anche come attrice e scrittrice. Nel '97 la donna, diventata non vedente a 18 anni a causa di una patologia, si è classificata settima al concorso 'Miss Italia'. Per tre volte ha partecipato a 'Sanremo', vincendo nelle sezioni 'Giovani' e 'Campioni' nel 1998.

Nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2013, Minetti ha vinto anche una medaglia d'oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica nel 2013 negli 800 metri, stabilendo il nuovo record del campionato.